Bengal: प्रचार कर रहे प्रत्याशियों को तरल पदार्थ और सलाद दिला रही भीषण गर्मी से राहत

Candidates are getting liquids and salads : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) के लिए प्रचार के दौरान भीषण गर्मी (scorching heat) से बचने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने आहार में प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ (liquids), रसदार फल और सलाद को शामिल कर रहे हैं।

आसनसोल सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया (73) ने भीषण गर्मी के कारण चुनाव प्रचार में आ रही बाधाओं पर पीटीआई-भाषा के साथ अपने विचार साझा किए। भाजपा नेता ने कहा कि मैं चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता हूं और सुबह-शाम 4-4 घंटे प्रचार कर रहा हूं। कभी-कभी मैं अपने खुले छत वाले वाहन का हैंडल नहीं पकड़ पाता हूं, क्योंकि वह इतना गर्म हो जाता है कि त्वचा झुलस जाती है। इससे बचने के लिए मैं अपनी हथेली पर एक तौलिया लपेटता हूं।

कोलकाता का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा : अप्रैल महीने के आखिरी दिन मंगलवार को कोलकाता का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य की राजधानी में 50 वर्षों में सबसे अधिक तापमान था। अलग-अलग राजनीतिक दलों से होने बावजूद उम्मीदवार भीषण गर्मी के बीच स्वस्थ रहने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

'आहार सूची' में पानी, फल, फलों का रस और सलाद शामिल : दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम की 'आहार सूची' में पानी, फल, फलों का रस और सलाद शामिल हैं। हलीम ने दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपने दैनिक प्रचार अभियान की दिनचर्या सुबह 7.30 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक और अपराह्न 4 से रात 9 बजे तक निर्धारित की है।

उन्होंने कहा कि मैं शरीर में पानी की उपयुक्त मात्रा रखने के लिए खूब पानी, नींबू पानी और फलों का रस पीती हूं। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी की स्थिति शुष्क पश्चिमी हवाओं और तेज धूप के कारण है।(भाषा)

