अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पत्नी सुनीता सप्ताहांत में करेंगी रोड शो आप के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में होंगी शामिल

Sunita will do road show over the weekend: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगी। वे इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में एक रोड शो कर सकती हैं। पार्टी के सूत्रों ने नई दिल्ली में गुरुवार को यह जानकारी दी।





केजरीवाल की गिरफ्तारी से प्रचार अभियान बहुत प्रभावित हुआ : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से आप का चुनाव-प्रचार अभियान बहुत प्रभावित हुआ है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल उनकी अनुपस्थिति में चुनाव-प्रचार को गति देने के लिए खुद रोड शो करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है।





सुनीता केजरीवाल सप्ताहांत में करेंगी रोड शो : पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री की पत्नी आने वाले सप्ताहांत में कोंडली विधानसभा सीट पर अपना पहला रोड शो करेंगी। यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। सुनीता दिल्ली में अन्य 3 लोकसभा सीटों पर भी रोड शो करेंगी।





आप ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे : दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ रही आप ने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि कांग्रेस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों ने बताया कि सुनीता गुजरात और पंजाब में भी आप के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। उनका नाम गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल है।(भाषा)

