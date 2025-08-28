गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. इस वर्ष के व्रत-त्योहार
  4. Pitru Paksha 2025 upay
Written By Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:15 IST)

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Things that bring bad luck
Pitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे सकें। घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और पितरों की कृपा को रोकती हैं। आइए जानते हैं पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही किन चीजों को घर से हटा देना चाहिए।

घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें
1. खराब या बंद पड़ी घड़ी: वास्तु शास्त्र में घड़ी को जीवन की प्रगति और समय का प्रतीक माना जाता है। घर में खराब या बंद पड़ी घड़ी दुर्भाग्य का संकेत देती है और यह परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा डालती है। पितृ पक्ष के दौरान ऐसी घड़ी का घर में रहना अशुभ माना जाता है। इसलिए, इसे तुरंत ठीक करवा लें या घर से हटा दें।

2. टूटे-फूटे या चटके हुए बर्तन: घर में कभी भी टूटे या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इन बर्तनों में पितरों को भोजन परोसना अशुभ माना जाता है, जिससे पितर नाराज हो सकते हैं और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही इन सभी बर्तनों को घर से बाहर निकाल दें।

3. सूखे या मुरझाए हुए पौधे: हरे-भरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जबकि सूखे या मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ऐसे पौधे घर में अशुभता लाते हैं और पितरों की कृपा में बाधा डालते हैं। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले इन पौधों को हटा दें और घर में हरे-भरे पौधे लगाएं।

4. टूटी हुई या खंडित मूर्तियां: घर में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी खंडित मूर्तियों में भगवान का वास नहीं होता। इन्हें पितृ पक्ष से पहले किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए।

5. जंग लगा सामान और अनुपयोगी वस्तुएं: घर में पड़ा जंग लगा लोहा, पुराने और टूटे फर्नीचर, या कोई भी अनुपयोगी वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी चीजें घर में कबाड़ की तरह होती हैं और समृद्धि के रास्ते बंद करती हैं। पितृ पक्ष के दौरान घर को पूरी तरह से साफ-सुथरा और अव्यवस्था मुक्त रखना चाहिए। इन चीजों को पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर दें।

पितृ पक्ष केवल श्राद्ध और तर्पण का ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उनके सम्मान में अपने जीवन और घर को शुद्ध करने का भी समय है। घर से इन नकारात्मक वस्तुओं को हटाकर हम न केवल अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने घर में सुख-शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व10 days Ganesh Utsav Importance:भगवान गणेश को 10 दिनों तक प्रसाद चढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणपति पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। जिस तरह एक मेहमान के आने पर हम हर दिन उसका सत्कार करते हैं....

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारीदेश-विदेश में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां जातक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन्हें चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आओ जानते हैं ऐसे ही खास 16 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधिMahalaxmi Vrat : महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ज्येष्ठ गौरी व्रत या महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी को समर्पित है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इसे 3 दिन मनाया जाता है। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ गौरी व्रत से संबंधित विशेष जानकारी...

और भी वीडियो देखें

पर्युषण 2025: दिगंबर जैन समाज के दसलक्षण महापर्व पर होगी 10 धर्म की आराधना

पर्युषण 2025: दिगंबर जैन समाज के दसलक्षण महापर्व पर होगी 10 धर्म की आराधनाDas Lakshan Parv: दिगंबर जैन समाज का पवित्र दसलक्षण महापर्व, जो कि पर्युषण 2025 के अंतर्गत 28 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस पर्व के दौरान दस धर्मों और उनके आध्यात्मिक अर्थों पर प्रकाश डाला जाता है। यहां पढ़ें दसलक्षण पर्व के अंतर्गत दस धर्म की आराधना

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

Mahalakshami Muhurat 2025? महालक्ष्मी ज्येष्ठा गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि

Mahalakshami Muhurat 2025? महालक्ष्मी ज्येष्ठा गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधिMahalaxmi Puja 2025: इस बार महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत 31 अगस्त 2025 रविवार से शुरू हो रहा है जो 2 सितंबर 2025 मंगलवार को समाप्त होगा। यहां पर महालक्ष्मी की पूजा गौरी के रूप में होती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत भी कहते हैं। ज्येष्ठा गौरी देवी पार्वती का ही एक रूप हैं। यह त्योहार देवी गौरी को समर्पित होता है, जो धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं।

क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्

क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्शब्द छोटा है, पर अर्थ महासागर जितना गहरा 'मिच्छामि दुक्कड़म्' यानी जो भी गलती हुई, वह मिट जाए, शून्य हो जाए, क्षमा की शीतल हवा में मन का बोझ उतर जाए। प्रकृति भी यही कहती है पेड़ क्षमा करते हैं पतझड़ को, सूरज क्षमा करता है अंधकार को, और बारिश क्षमा करती है सूखे को।

rishi panchami katha: ऋषि पंचमी की कथा

rishi panchami katha: ऋषि पंचमी की कथाRishi Panchami fast story:एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले- हे आदिदेव! आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com