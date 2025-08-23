रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हर रविवार सुबह स्नान करने के बाद, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा रोली या लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है।आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सूर्य देव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। यह स्तोत्र भगवान राम ने युद्ध से पहले किया था। इसका नियमित पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। रविवार के दिन सुबह इस स्तोत्र का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होता है।रविवार के दिन दान-पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप गरीबों को गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। ऐसा करने से आपके जीवन में धन और समृद्धि आती है।ज्योतिष के अनुसार, लाल रंग सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। यदि आप कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं, तो लाल रंग के कपड़े पहनकर घर से निकलें। इससे आपके काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है।रविवार के दिन नमक का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, खासकर सूर्यास्त के बाद। यदि संभव हो तो इस दिन नमकीन भोजन न खाएं और यदि खाना ही पड़े, तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद मिलती है।