सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपरिमित है। सोमवार की शाम को इसे करने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद का समय यानी प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद तांडव करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। यही कारण है कि इस समय शिवलिंग की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। यहाँ तक कि शनिदेव ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाया था।सोमवार की शाम होते ही, स्नान करके स्वच्छ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष पूरी श्रद्धा से बैठकर यह उपाय करें:सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद, कच्चे दूध, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। यह क्रिया शिवलिंग को शुद्ध करती है और आपकी पूजा के लिए तैयार करती है।अभिषेक के बाद, शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र, सफेद फूल, चंदन और अक्षत (चावल) अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है, और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं।अब एक मुखी दीपक (एक बत्ती वाला दीपक) में देशी घी डालकर उसे शिवलिंग के पास जलाएं। दीपक जलाते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। यह दीपक आपके जीवन से अंधकार को दूर करने और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है।दीपक जलाने के बाद, शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। आप शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।यह उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं।लोग करियर में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, उन्हें सफलता के नए रास्ते मिलने लगते हैं।अगर वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो यह उपाय रिश्तों में मधुरता और प्रेम लाता है।यह उपाय मन को शांत करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है।