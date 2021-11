Happy Birthday Virat Kohli: BCCI से लेकर RCB ने ऐस दी कोहली को 33वें जन्मदिन पर बधाई

23,159 intl. runs & going strong

Most Test wins as Indian captain

2011 World Cup & 2013 Champions Trophy-winner



Wishing @imVkohli - #TeamIndia captain & one of the best modern-day batsmen - a very happy birthday.



Let's relive his fine ton in pink-ball Test — BCCI (@BCCI) November 5, 2021

Always smiling



Happy birthday to India captain Virat Kohli.



Will he get a win tonight as a present?#T20WorldCup pic.twitter.com/8aZKj8Lqgn — ICC (@ICC) November 5, 2021

Tough times don’t last long, tough people do. A once in a generation player , wishing @imVkohli a very happy birthday and a great year ahead. #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/a8Ysq9ff9v — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2021

As his name suggests, he's meant for big things in life!

Wishing a very happy birthday to @imVkohli. Best wishes always...have a great game tonight! pic.twitter.com/7JpL6BHWMm — DK (@DineshKarthik) November 5, 2021

A very happy birthday to @imVkohli .Wishing you love, success and great health in the times to come. #HappyBirthdayViratKohli — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 5, 2021

विराट कोहली आज विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम हैं। बल्लेबाजी में शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो विराट कोहली ने ना तोड़ा हो। कई लोग उनकी तुलना सचिन से करते हैं और मानते हैं कि वह जल्द ही सचिन के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। > विराट कोहली ने इस से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। आज भी वह जन्मदिन के दिन भारत को मैच जिताने की कोशिश करेंगे ताकि टीम इंडिया सेमीफाइनल का रास्ता आसान कर सके। अपने जन्मदिन के दिन भी काम में लीन रहने के कारण ही विश्वक्रिकेट उन पर नाज करता है।> यही कारण है कि बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक और वीवीएस लक्ष्मण से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक लोगों ने उनको ट्विटर पर बधाई दी। बीसीसीआई ने उनको बधाई दी और उनके रिकॉर्ड्स गिनाए।आईसीसी ने ट्वीट किया कि क्या आज विराट कोहली को जीत का तोहफा मिलेगा।इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए साल 2013 से लेकर 2021 तक कप्तानी कर चुके विराट कोहली को उनकी फ्रैंचाइजी ने ऐसे जन्मदिन की बधाई दी।इसके अलावा पूर्व क्रिकेटरों ने भी उनको 33वें जन्मदिन पर बधाई दी। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बुरा समय महान खिलाड़ी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकता एक पीढ़ी में भारतीय क्रिकेट को मिलने वाले सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं विराट कोहली।विकेट कीपर रहे दिनेश कार्तिक ने कहा कि जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम भी है। उम्मीद करता हूूं आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा रहे।इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाईयां दी।