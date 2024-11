विराट कोहली ने 491 दिनों बाद जड़ा शतक, तेंदुलकर और गावस्कर को छोड़ा पीछे

विराट कोहली ने 491 दिनों बाद जड़ा शतक, तेंदुलकर और गावस्कर को छोड़ा पीछे

Border Gavaskar Trophy Virat Kohli Century : कुछ वक्त से अपने बुरे फॉर्म में चल रहे विराट कोहली की वापसी देखने के लिए क्रिकेट के हर फैन को इंतजार था। कईयों ने तो यह तक कह दिया था कि अब विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए लेकिन इतने सालों से भारतीय बल्लेबाजी का मुख्य आधार रहे कोहली में अपनी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अभी भी खूब जुनून और इच्छाशक्ति बाकी है।





जहां विराट कोहली के बुरे फॉर्म की आलोचना कुछ फैंस किए जा रहे थे वहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पता था कि विराट कोहली किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ही कई खिलाड़ियों ने कह दिया था कि हम विराट कोहली को हलके में नहीं लेंगे, वे क्या कर सकतें हैं हम उस से वाकिफ हैं और ऐसा ही हुआ पहले टेस्ट में कोहली ने पर्थ में दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने इंटरनेशनल करियर का 81 और टेस्ट करियर का 30वां शतक जड़ा।





He's back! Virat Kohli hits his 30th Test ton!#AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/X6P7RnajnX — cricket.com.au (@cricketcomau) November 24, 2024

इसी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। उनका यह शतक 143 गेंदों में आया और इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के जड़े। विराट का शतक जैसे ही हुआ खिलाड़ियों सहित स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने उन्हें झुककर सम्मान दिया।



उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी एक फ्लाइंग किस दी और कहा "अनुष्का हर सुख-दुख में मेरे साथ रही हैं। वह पर्दे के पीछे होने वाली हर बात जानती है।' जानती है कि जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते तो दिमाग में क्या चल रहा होता है। मुझे देश के लिए प्रदर्शन करने पर गर्व है।"



MOMENT OF THE DAY.



- Virat Kohli giving flying kiss to Anushka. pic.twitter.com/QrBOeMiJ5Q — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 24, 2024

कोहली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाज बन गए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में विराट का 7वां शतक है।



ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय

विराट कोहली- 7 (27 पारी)

सचिन तेंदुलकर- 6 (38 पारी)

सुनील गावस्कर- 5 (19 पारी)

वीवीएस लक्ष्मण- 4 (29 पारी)

चेतेश्वर पुजारा- 3 (21 पारी)

विराट के शतक के बाद भारतीय टीम ने पारी की डिक्लेअर

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी छह विकेट पर 487 रन बनाकर समाप्त घोषित की। पहली पारी में 46 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 161, विराट कोहली ने नाबाद 100 और लोकेश राहुल ने 77 रन की पारी खेली। जायसवाल और राहुल ने पहले विकेट के लिए 201 रन की रिकॉर्ड साझेदारी भी की।



Virat Kohli scores 81st Century



Indians right now: pic.twitter.com/53SznBX7yJ — Sagar (@sagarcasm) November 24, 2024

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक शतक:

(Most Hundreds in International cricket among active players)

1)विराट कोहली - 81*

2) जो रूट - 51

3) रोहित शर्मा - 48

4) केन विलियमसन - 45

5) स्टीव स्मिथ - 44



That's the way to announce your arrival. No wonder why Australia loves Virat Kohli. pic.twitter.com/gMKNjmdDIi — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 24, 2024

ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले मेहमान बल्लेबाज़

(Visiting batters with most Test hundreds in Australia)



9 - जैक हॉब्स

7 - वैली हैमंड

7-विराट कोहली

6 - हर्बर्ट सटक्लिफ

6 - सचिन तेंदुलकर

यह ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में कोहली का 10वां शतक है, जो किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे अधिक शतक है।

भारत के लिए किसी विदेशी देश में सर्वाधिक टेस्ट शतक

(Most Test hundreds in an away country for India)

7-वेस्टइंडीज में सुनील गावस्कर

7- ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली

6- इंग्लैंड में राहुल द्रविड़

6- ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर

भारत की ओर से किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक टेस्ट शतक

(Most Test hundreds against an opponent for India)

13 - सुनील गावस्कर बनाम वेस्ट इंडीज

11 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

9- सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

9 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 - सुनील गावस्कर बनाम ऑस्ट्रेलिया