विराट कोहली को आउट देने में तीसरे अंपायर से हुई चूक, रिव्यू भी नहीं बचा पाया कप्तान को (वीडियो)

विराट कोहली आज बहुत लंबे समय बाद घरेलू मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन उनकी टेस्ट क्रिकेट में यह वापसी सिर्फ 4 गेंदो तक रही। स्पिनर ऐजाज पटेल की एक अंदर आती हुई गेंद पर मैदानी अंपायर ने पगबाधा की अपील पर उंगली उठा दी।विराट को पगबाधा आउट देने पर हालांकि सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके आउट होने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गेंद पहले बल्ले को छू रही है, लेकिन फिर भी भारतीय अंपायर विरेंद्र शर्मा ने विराट को आउट दे दिया। इस पर उन्हें जम कर ट्रॉल किया जा रहा है।अंपायर के उंगली उठने के बाद विराट कोहली ने तुरंत रिव्यू ले लिया। हालांकि मैदानी अंपायर की गलती तीसरा अंपायर विरेंद्र शर्मा भी नहीं सुधार पाए और कुछ क्लिप्स देखने के बाद उन्होंने विराट कोहली को आउट करार दे दिया।जबकि रीप्ले में यह साफ नजर आ रहा था कि गेंद ने विराट कोहली का बल्ला पहले छुआ है और फिर गेंद पै़ड पर गई है। लेकिन रीप्ले में साफ देखने के बाद भी ने मैदानी अंपायर को अपना निर्णय बदलने के निर्देश नहीं दिए।नतीजा यह हुआ कि विराट कोहली को अपना खाता खोले बिना पवैलियन वापस लौटना पड़ा। अंपायर की इस गलती के कारण ट्विटर पर लोगों ने अंपायर वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ अपना गुस्सा उगला।विराट कोहली काफी हताश और निराश दिखे क्योंकि क्रिकेट में रिव्यू सिस्टम इसलिए ही रखा गया था कि कोई भी बल्लेबाज गलत आउट नहीं हो और रिव्यू सिस्टम होने के बावजूद भी विराट कोहली को वापस पवैलियन जाना पड़ा।इस बार रिव्यू ना ही मैदानी अंपायर की गलती सुधार पाया और तीसरे अंपायर ने तो आंख बंद कर मैदानी अंपायर की हां में हां मिला दी।विराट कोहली खुद पहले ही 2 साल से अपने टेस्ट शतक का इंतजार कर रहे हैं उस पर यह वाक्या उनके जख्मों पर नमक की तरह है। विराट कोहली ने आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ई़डन गार्डन में गुलाबी गेंद से खेले गए दिन रात्रि के टेस्ट में शतक बनाया था।उल्लेखनीय है कि दोनों ही टीमों में आज कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय टीम में चोटिल ईशांत शर्मा और रवींद्र जडेजा की जगह पर क्रमश: मोहम्मद सिराज और जयंत यादव खेल रहे हैं। उप कप्तान अजिंक्या रहाणे भी चोट की वजह से बाहर हैं। इस बीच विराट कोहली ने टीम में वापसी की है। वहीं कोहनी की चोट की वजह से बाहर हुए केन विलियम्सन की जगह पर टॉम लेथम न्यूजीलैंड की कप्तानी संभाल रहे हैं। विलियम्सन के स्थान पर बल्लेबाजी लाइनअप में डैरिल मिचेल को शामिल किया गया है।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुताबिक कानपुर टेस्ट में फिल्डिंग के दौरान ईशांत की उंगलियों में चोट लग गई थी। वहीं जडेजा के दाएं बाजू में सूजन है और उनका स्कैन होगा। उन्हें आराम की सलाह दी गई है। उन्हें भी यह चोट कानपुर टेस्ट के दौरान लगी थी। इसके अलावा उप कप्तान रहाणे के बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। उल्लेखनीय है कि आज बारिश के कारण मैदान गीला होने से टॉस में देरी हुई। 11.30 बजे टॉस हुआ और 12 बजे मैच शुरू हुआ। सीधे दूसरे सत्र से खेल शुरू हुआ। बारिश के कारण आज केवल 78 ओवरों का खेल खेला जाएगा।