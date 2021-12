फिर बाहर जाती गेंद पर गंवाया कोहली ने विकेट, पुजारा रहाणे भी हुए ट्रोल (वीडियो)

Stop simping on outside off ball kohli saab pic.twitter.com/HhPC0yBkhL — Div (@div_yumm) August 28, 2021

Kolly pujara rahane retirement speech pic.twitter.com/1xPX24Ib97 — V (@vigil_nte) December 29, 2021

When Kohli sees a delivery outside off pic.twitter.com/Gf06MTSZEb — Rajabets India (@smileandraja) December 29, 2021

Nothing just Rahane, Pujara and Virat Kohli indicating who is currently playing worst.#SAvsIND #INDvsSA #Kohli pic.twitter.com/I0TFcGQ5cO — Ministry Of Sarcasm (@M_OfSarcasm) December 29, 2021

Kohli: You need to bat better Rahane.

Rahane: I just need to bat better than you! #INDvsSA — Divyanshu (@tweetappan) December 29, 2021

पहले सत्र में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर 18 और 12 रन बनाकर डटे हुए थे। विराट कोहली को एक बार पगबाधा में भाग्य का साथ मिला तो पुजारा का कैच रबाड़ा ने टपकाया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का भाग्य ज्यादा देर तक इनके साथ नहीं चल पाया।विराट कोहली दूसरे सत्र की पहली ही गेंद पर जानसेन की गेंद पर कॉक को कैच थमा बैठे। विराट कोहली इस साल ज्यादातर इस ही अंदाज में अपना विकेट गंवाते रहे, यह सिलसिला भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जारी रहा।इसके बाद पुजारा भी लूंगी एन्गिडी का शिकार बन गए और 16 रनों पर चलते बने। कोहली के बाद बुरे फॉर्म के साथ पुजारा के साथ साथ निभाने आए रहाणे भी सिर्फ 20 रन बनाकर जानसेन की शॉर्ट गेंद का शिकार हो गए।भारतीय मध्यक्रम की एक और नाकामी के कारण क्रिकेट फैंस को काफी निराशा हुई। यह निराशा ट्विटर पर व्यंग्य के माध्यम से उजागर हुई। खासकर कोहली के ऑफ साइ़ की गेंद से छेड़छाड़ करने के रवैये से फैंस खासा निराश हुए।हालांकि बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत ही कही जाएगा लेकिन मध्यक्रम का बुरा फॉर्म जारी रहा जो आने वाली सीरीज के लिए भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है।