खेल जगत ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजली, कोहली से लेकर मिताली तक ने किया ट्वीट

Deeply saddened to hear about the demise of Lata ji. Her melodious songs touched millions of people around the world. Thank you for all the music and the memories. My deepest to the family & the loved ones. — (@imVkohli) February 6, 2022

Your music touched our soul and made us smile. Rest in Peace Ji. Your legacy will inspire generations to come.

pic.twitter.com/Z5xOcHNmjo — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 6, 2022

India lost her Nightingale today. Prayers are with Lata didi's family as we mourn this difficult hour. Om Shanti — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) February 6, 2022

Deepest condolences on the passing of #LataMangeshkar Her legendary voice will continue to inspire. — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 6, 2022

Pained to receive news of Bharat Ratna #LataMangeshkar didi's demise. Her voice and melodies will remain immortal. Condolences to her family, friends and millions of fans all over the world.

ॐ शांति pic.twitter.com/SwSkZmuwqO — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 6, 2022

The Nightingale of India ,a voice which has resonated with, brought joy and happiness to millions around the world leaves. Heartfelt Condolences to her family and fans. Om Shanti #LataMangeshkar pic.twitter.com/O6gWb27x3s — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 6, 2022

Legends live for eternity! No one will ever be like her! #LataMangeshkar pic.twitter.com/qk5eFX5qcf — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 6, 2022

Extremely saddened by the demise of the Nightingale of India, Lata Mangeshkar ji. A big loss for India. Her magical voice shall remain immortal.



Om Shanti pic.twitter.com/qfy8QDC77n — (@M_Raj03) February 6, 2022

क्रिकेटरों की अगुआई में खेल जगत ने रविवार को महान गायिका के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी।देश के महान संगीत सितारों में शामिल लता (92) की बहन और उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों के अनुसार रविवार को शहर के एक अस्पताल में कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उनका निधन हो गया।दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, ‘‘लता जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। आपके सभी गीतों और यादों के लिए आपको धन्यवाद। परिवार और प्रियजनों को मेरी ओर से संवेदनाएं।’’भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘‘आपके संगीत ने हमारी आत्मा को छुआ और हमें खुश किया। लता मंगेशकर जी भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।’’भारत के टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा कि लता के निधन के साथ देश ने अपनी स्वर कोकिला को खो दिया।उन्होंने लिखा, ‘‘भारत ने आज अपनी स्वर कोकिला को खो दिया। इस मुश्किल समय में शोक मनाते हुए लता दीदी के परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। ओम शांति।’’महान स्पिनर अनिल कुंबले ने ट्वीट किया, ‘‘लता मंगेशकर के निधन पर संवेदनाएं। उनकी मधुर आवाज लोगों को प्रेरित करती रहेगी।’’पूर्व भारतीय बल्लेबाज और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मौजूदा प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनकी आवाज और मधुर गीत अमर रहेंगे। उनके परिवार, मित्रों और दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। ’’पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘‘भारत की स्वर कोकिला, एक ऐसी आवाज जो गूंजती है और दुनिया भर के करोड़ों लोगों को खुशी देती थी, वह चली गई। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति तहेदिल से संवेदनाएं। ओम शांति।’’पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने लिखा, ‘‘महान लोग अनंत काल तक जीते हैं। कोई कभी दोबारा उनके जैसा नहीं होगा।’’भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने लिखा, ‘‘भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से बेहद दुखी हूं। भारत के लिए बड़ा नुकसान। उनकी जादुई आवाज हमेशा अमर रहेगी। ओम शांति।’’भारतीय फुटबॉल टीम ने भी इस महान गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘‘हम भारत की स्वर कोकिला और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ’’ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, ‘‘ओम शांति।’’यह महान गायिका कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई थी और उनमें हल्के फल्के लक्षण नजर आ रहे थे जिसके बाद उन्हें आठ जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल के सघन चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया जहां डॉ. प्रतीत सम्दानी और उनकी टीम उनका उपचार कर रही थी।