शुभमन की खराब कप्तानी, पिछले मैच में 4 विकेट निकालने वाले सुंदर को गेंदबाजी ना देने पर भड़के फैंस

It seems like Gill has completely forgotten that he has Washington Sundar in the squad, someone who can actually bowl. Looks like no one’s even bothering to remind him.#INDvsENG #ENGvsIND pic.twitter.com/KMwFfZly4c — Mithilesh dhar (@cricmith) July 25, 2025

Indians have bowled 60 overs so far, but Washington Sundar, who bowled heroically in the previous Test, is yet to bowl.

India & Shubman Gill have to go with Virat Kohli's mentality to win this match .





Washington Sundar bowled only 3 overs in 73 overs of England’s first innings



Is this tactical miss by Gill ? pic.twitter.com/7X5lpQWE6o — Saachi (@anj_shas) July 25, 2025

ENGvsIND मैनचेस्टर में खेले जा रहे भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को पवैलियन भेजने वाले वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए तब बुलाया गया जब इंग्लैंड तीसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी कर चुका था।विकेट की तलाश में भारतीय कप्तान गिल ने पारी के 69वें ओवर में गेंद वाशिंगटन सुंदर को थमाई लेकिन रूट ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ने के बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज के करीब से चौका जड़ दिया।जो रूट और ओली पोप की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 135 रन की अटूट साझेदारी से इंग्लैंड ने पांच मैचों की श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लंच तक दो विकेट पर 332 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।भारतीय गेंदबाज दिन के शुरुआती सत्र में रूट और पोप के लिए कोई भी मुश्किल चुनौती पैदा करने में नाकाम रहे। मैच के दूसरे दिन की शाम के सत्र को छोड़ दे तो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण एक बार फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में सेंध लगाने में नाकाम रहा।रूट (115 गेंदों पर नाबाद 63 रन) और पोप (123 गेंदों पर नाबाद 71 रन) ने अटूट साझेदारी से इंग्लैंड ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। टीम अब भारत की पहली पारी में 358 रन से सिर्फ 26 रन पीछे हैं।भारतीय गेंदबाज अनुभवी जो रूट और ओली पोप को मुश्किल चुनौती देने में नाकाम रहे।दूसरे दिन की निराशाजनक सत्र के बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण एक बार फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में सेंध लगाने में विफल रहा। रूट (115 गेंदों पर 63 रन बनाकर नाबाद) और पोप (123 गेंदों पर 71 रन) ने बिना किसी परेशानी के 135 रनों की अटूट साझेदारी की।जेम्स एंडरसन के छोर से कुछ गेंदों के नीचे रहने के कारण इंग्लैंड के बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हुई लेकिन जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली गेंदबाजी इकाई ने रूट और पोप को ज्यादा परेशान नहीं किया। बृहस्पतिवार को लेग साइड पर बहुत ज्यादा ढीली गेंदें फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर खराब गेंद डालना जारी रखा जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाज कभी दबाव में नहीं आये।इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रूट ने दिन की शुरुआत में बुमराह की गेंद पर फ्लिक कर शानदार चौका जड़ा। उन्हें और पोप को बुमराह की शॉट गेंद पर चौका लगाने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिन की शुरुआत दो विकेट पर 225 रन से आगे करते हुए इंग्लैंड ने पहले घंटे में सतर्कता से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 266 रन तक पहुंचाया।अंशुल कंबोज ने अपने शुरुआती स्पेल में एक मौका बनाया, लेकिन विकेट के करीब से कीपिंग कर रहे ध्रुव जुरेल मुश्किल कैच को लपक नहीं पाए। उस समय पोप 48 रन पर थे।