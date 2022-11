तीसरे टी-20 में नहीं मिला संजू सैमसन और उमरान मलिक को मौका, निराश हुए फैंस

If you don't wanna play him for India, let him play for other leagues like BBL. Offer him retirement.

Don't ruin his life. We wish to see him play more cricket, not your favourites like Pant or Ishan,Hooda.

How unlucky is Sanju Samson, that he doesn't even get a chance to play in a dead rubber in a 2nd string x11 of Indian team.

Samson should retire and better play overseas league like Faf, atleast he will get the respect he deserves.

There is someone who don't want India to be most strongest possible team in the world cricket , I mean how can you still not play Umran and after this World Cup ?

Whole Management need to be sacked.

Whole Management need to be sacked.

Is @BCCI coach gone mad, why they are playing Bhuvneshwar and benching Umran malik & harshal

totally crazy Stategy

totally crazy Stategy

Playing XI update



One change for #TeamIndia as Harshal Patel comes in place of Washington Sundar



One change for #TeamIndia as Harshal Patel comes in place of Washington Sundar

A toss win in Napier and we're batting first in T20 3!



A toss win in Napier and we're batting first in T20 3!

न्यूजीलैंड के कप्तान टीम साउदी ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मंगलवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन की जगह मार्क चैपमन अंतिम एकादश में शामिल होंगे जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी टिम साउदी संभालेंगे।भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है, उसने वाशिंगटन सुदंर की जगह हर्षल पटेल को टीम में शामिल किया।उम्मीद की जा रही थी कि इस मैच में भारत को विकेट कीपर के तौर पर और को तेज गेंदबाज के तौर पर मौका देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण ट्विटर पर भारतीय फैंस खासे निराश भी हुए।साउदी ने टॉस के बाद कहा, "हम बल्लेबाजी करेंगे। पिच ऐसी दिख रही है जहां हम रन बना सकते हैं। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इस मैदान का इतिहास अच्छी बल्लेबाजी की स्थिति बताता है। उस रात को हमारी गेंदबाजी सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन इसका श्रेय सूर्यकुमार यादव (पिछले मैच में) को जाता है। मार्क चैपमैन टीम में आए हैं।"हल्की बूंदाबादी के कारण टॉस होने में विलंब हुआ।बारिश के कारण पहला टी20 मैच रद्द हो गया था जबकि भारत ने दूसरे मैच में 65 रन की जीत से तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की थी।तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेंगी।भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, "हम वैसे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे लगता है कि पिच पूरे 40 ओवर तक वैसी ही रहेगी, लेकिन उस पर घास होने के कारण हमारे तेज गेंदबाजों को कुछ फायदा हो सकता है। हम परिस्थितियों के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। टीम में एक बदलाव है, वाशिंगटन सुंदर की जगह हर्षल पटेल आए हैं।": ईशान किशन, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहलफिन एलेन, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन