केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को जगह ना देने पर क्रिकेट फैंस हुए नाराज

Thats why doesnt deserve to win any more wcs.Absolute politics going on benching the talents like Sanju Samson over shit hit and miss players like PantClown Team management @BCCI fuck you. The feelings of every sanju samson fan right now. #SanjuSamson #T20wc2022 pic.twitter.com/9TkkubV4WG — Sanju is , Sanju deserves (@i_Falling_Star) September 12, 2022

Sanju Samson -

• Can handle middle order,

• Can find boundaries easily,

• Can remove pressure when team's chasing big total,

• Will stand on trust if given surity,

• Will help IND by playing with a healthy SR and will finish games for IND.#SanjuSamson#SanjuSamsonforT20WC pic.twitter.com/GmVYfHvdyB — Aaradhya Prajapati (@Aaradhya_2003) September 12, 2022

Sanju Samson ignored by BCCI in WC squad despite having better stats in 2022 than most of the batters in the squad.



Being Sanju Samson is not easy,the world knows his skills,but bcci ignores him purposely.#SanjuSamson #T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/k2XZAqmXMz — Anurag ™ (@RightGaps) September 12, 2022

टी-20 विश्वकप के लिए हाल ही में चयन समिति ने बुरे फॉर्म से गुजर रहे को टीम में बनाए रखा है वहीं से दूरी बनाए रखी। इस कारण कई क्रिकेट फैंस बीसीसीआई चयन समिति से नाराज है और उन्होंने इस बात का गुस्सा ट्विटर पर निकाला।किशोरावस्था में ही अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाले सैमसन ने यहां 2015 में जिंबाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया लेकिन तब से केरल के इस क्रिकेटर ने अब तक सिर्फ 7 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले ही खेले हैं।सैमसन को अंतत: हाल में आयरलैंड, वेस्टइंडीज और जिंबाब्वे के दौरे पर जाने वाली दूसरे दर्जे की भारतीय टीम में जगह मिली इस कारण टी-20 की संख्या दोहरे अंक में गई, वहीं पिछले साल श्रीलंका से खेले गए 3 वनडे और टी-20 भी इसमें शामिल हैं। यूएई में एशिया कप में हालांकि एक बार फिर नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत के लिए उन्हें जगह खाली की। ऋषभ पंत एक ऐसे विकेटकीपर हैं जो 3 से 4 बार टीम इंडिया को हार से जीत की दहलीज पर ले गए हैं। उनको हटाकर टीम संजू सैमसन को नहीं ले सकती लेकिन बुरे फॉर्म से गुजर रहे केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को खिलाया जा सकता था।भारत के लिए शीर्ष तीन बल्लेबाजी क्रम में लोकेश राहुल के पावर प्ले में विकेट बचाने की योजना टीम की मुश्किलें बढ़ा रही है।इसमें कोई शक नहीं की राहुल के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन वह एशिया कप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बल्लेबाजी करने में विफल रहे।केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र अर्धशतक जड़ा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुल 5 मैचों में केएल राहुल ने सिर्फ 132 रन बनाए।हर मैच में या तो वह सस्ते में आउट हो गए या फिर शुरुआत को भुना नहीं पाए। इस कारण ट्विटर पर संजू सैमसन के समर्थन में कई ट्वीट्स देखने को मिले।