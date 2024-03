रोहित शर्मा ने बताया, कब लेंगे क्रिकेट से संन्यास?

5 secrets behind James Anderson success IND vs ENG Test Series : इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज और कुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) और ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (Shane Warne) एकमात्र अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने यह आंकड़ा पार किया है। एंडरसन 187 टेस्ट में 26.52 की औसत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है 'Aging like fine wine' वे अपनी उम्र के साथ साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं जेम्स एंडरसन की सफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं।