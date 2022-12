रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को पहले वनडे मैच के दौरान कहे यह अपशब्द

Whatever it is, but never saw Virat Kohli in his captaincy days abusing a player for a catch drop or midfield unlike new era Captain Rohit Sharma. #INDvsBAN #INDvsBangladesh #INDvBAN pic.twitter.com/HZn9Hhn883 — Akshat (@AkshatOM10) December 4, 2022

mouthed a wtf to Washington Sundar when he didn't even go behind the ball to catch it — sneha (@yoitssneha) December 4, 2022

Washington Sundar who took 2 wickets has bowled 5 overs and Shahbaz Ahmed who did not get a single has bowled 9 overs. Tells a lot about how bad captain Rohit Sharma is. #INDvsBAN — Your Beauty Admirer (@YourBeautyAdmi1) December 4, 2022

जब पहले वनडे में भारतीय टीम ने के 136 रनों पर 9 विकेट ले लिए थे, तब ऐसा लगा था कि मैच मुट्ठी में है। लेकिन 155 के स्कोर पर केएल राहुल ने एक बेहद सा आसान कैच छोड़ दिया था।हालांकि उसके कुछ देर बाद ही को मेहंदी का एक और कैच लपकने का मौका मिला था लेकिन भारत के ऑलराउंडर फ्लडलाइट के कारण गेंद देख नहीं पाए थे। इस कारण भारत के कप्तान रोहित शर्मा आग बबूला हो गए थे और सुंदर को कुछ अपशब्द कह डाले जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ। रोहित शर्मा के इस व्यवहार की खासी आलोचना भी हुई।इसके साथ ही रोहित शर्मा ने 2 विकेट ले चुके वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ 5 ओवर दिए वहां शाहबाज अहमद से पूरे 9 ओवर करवाए, जो फैंस के गले नहीं उतरा।भारत के 186 रन का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने एक समय नौ विकेट खोकर केवल 136 बना पाया था उसके बाद मेहदी हसन ने मुस्ताफिजुर रहमान के साथ दसवें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की बदौलत भारत के जबड़े से जीत को छीन लिया और इस बेहद रोमांचक मुकाबले में बंगलादेश ने भारत को एक विकेट से हरा का मुख देखने को मजबूर कर दिया। बंगलादेश ने चार ओवर शेष रहते जीत हासिल कर दी।136-9 के समय भारत को जीत के लिए एक विकेट की दरकार थी जो आखिर में उसके गले की फांस बन गयी।बंगलादेश के पुछल्ले बल्लेबाजों में महेदी हसन और मिस्ताफिजुर रहमान ने अंत तक खेलते हुए भारत के जबड़े से जीत को निकाल लिया। भारत के लिए के एल राहुल को मेहदी हसन का कैच छोड़ना काफी भारी पड़ा। अगर राहुल के हाथ से कैच छिटक कर नहीं निकलता तो भारत निश्चित तौर से यह मैच जीत जाता। राहुल के कैच छोड़ने के बाद मेहदी हसन ने एक और बॉल को ऊंचा उठाया, लेकिन बांउडरी के पास खड़े वाशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ने की कोशिश नहीं की या फिर उन्हें हवा में गेंद नहीं दिखाई दी। जिसके बाद महेदी हसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टीम को पहले एकदिवसीय मैच में जीत का स्वाद चखाया।बंगलादेश के मेहदी हसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महेदी हसन ने 39 बॉल पर 38 रन भारत के जबड़े से जीत को खीचते हुए टीम की झोली में डाल दी और महेदी ने नौ ओवर में 43 रन देकर एक विकेट भी लिया।