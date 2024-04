INDvsPAK टेस्ट मैच इन दो देशों में हो सकता है, रोहित शर्मा का बड़ा बयान

PBKS vs MI Questions raised on Poor Umpiring tim david signalled suryakumar for a review from dugout : IPL में वाइड (Wide) और नो बॉल (No ball) को भी लेकर DRS लिया जा सकता है और इस मैच में दरअसल हुआ यूँ कि मुंबई इंडियंस की पारी के 15वें ओवर में पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने MI के सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yada) को एक वाइड यॉर्कर डाली, जहाँ उनका बल्ला पहुंच नहीं पाया और उस गेंद को अंपायर के द्वारा Wide करार भी नहीं दिया गया। फिर मुंबई के खिलाड़ी Tim David द्वारा dugout से रिव्यू लेने का इशारा करते देखा गया। बल्लेबाज ने ऐसा ही किया और रिव्यू के बाद अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया जिस से Punjab Kings के कप्तान सैम करन (Sam Curran) भड़क गए।