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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 23 जून 2026 (19:02 IST)

19 साल पहले किया था डेब्यू आज रोहित शर्मा हुए पद्मश्री से सम्मानित (Video)

Rohit Sharma
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को आज भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। रोहित शर्मा  के लिए 23 जून खास महत्व रखता है। आज ही के दिन साल 2007 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। साल 2013 में इसी दिन भारत चैंपियन्स ट्रॉफी जीती थी जिसके वह सदस्य थे और आज उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है।
रोहित शर्मा सफेद गेंद की क्रिकेट (एकदिवसीय और टी-20 प्रारुप) में भारत के सफलतम बल्लेबाजों में से एक हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान भारत को टी-20 विश्वकप और चैंपियन्स ट्रॉफी जिता चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे सफल कप्तान हैं।

रोहित 2022 टी20 विश्व कप में भी कप्तान थे जब भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था। इसके एक साल बाद 50 ओवरों के विश्व कप में रोहित की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल में आस्ट्रेलिया से हार गई।रोहित ने टी20 क्रिकेट में 159 मैच खेलकर 4231 रन बनाये जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल है।

वहीं एकदिवसीय क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने 282 मैच खेले हैं। वह अब तक 48 की औसत से 11577 रन बना चुके हैं।इसमें 33 शतक और 51 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारुप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है जो श्रीलंका के खिलाफ आया था। यह रिकॉर्ड अब तक उनके नाम है।
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