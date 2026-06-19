क्या कल रोहित शर्मा खेलेंगे अंतिम वनडे? अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप से ज्यादा संन्यास पर निगाहें

AFGvsIND भारत शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीसरे और आखिरी वनडे में जब जीतेगा, तो भले ही टीम इंडिया की नज़र सीरीज़ में ज़बरदस्त क्लीन स्वीप करने पर होगी लेकिन दर्शकों और मीडिया की निगाहें रोहित शर्मा पर रहेगी क्योंकि बाहरी आवाजें और मीडिया सूत्रों की मानें तो कल रोहित शर्मा अंतिम बार एकदिवसीय प्रारुप में बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं।
पहले दो मैचों में बड़ी जीत के साथ उसने तीन मैचों की सीरीज़ पहले ही 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाकर अपने नाम कर ली है।लेकिन इन दोनों मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला नाकाम रहा है। पहले मैच में वह 16 रन बनाकर रनआउट हो गए और दूसरे मैच में वह 39 गेंदों में 48 रन बनाकर बोल्ड हो गए। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एक बड़ा शतक भी अगली सीरीज में उनके चयन का आधार नहीं बनेगा क्योंकि वह न्यूजीलैंड सीरीज में भी फ्लॉप रहे थे।
मेज़बान टीम पूरे दौरे में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में रही है, जिसकी शुरुआत धर्मशाला में सात विकेट से जीत से हुई और फिर लखनऊ में 170 रन की ज़बरदस्त जीत हासिल की, जहाँ उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रन का आंकड़ा पार किया। इन नतीजों ने भारत की बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी नियंत्रण को दिखाया है, जिससे अफ़गानिस्तान के पास सीरीज़ में वापसी करने के लिए बहुत कम मौके बचे हैं।
रोहित के अलावा भारत का शीर्ष क्रम सबसे खास रहा है, जिसकी कप्तानी कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार दो असरदार पारियों के साथ अपना मज़बूत वनडे रन जारी रखा है। उनकी सलामी साझेदारी और शीर्ष पर तेज़ी से रन बनाने ने बड़े टोटल के लिए मंच तैयार किया है, जबकि ईशान किशन ने दूसरे वनडे में शतक सहित ज़बरदस्त लगाया है।
गेंद से भी भारत उतना ही असरदार रहा है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार विकेट लेकर तेज गेंदबाजी ईकाई के अगुआ है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी विविधता से बीच के ओवर्स को नियंत्रण में रखा है। सहायक गेंदबाजों ने भी खास मौकों पर मदद की है, जिससे यह पक्का हुआ कि अफ़गानिस्तान शायद ही कभी लय बना पाया हो।
इस बीच, अफ़गानिस्तान दोनों विभाग में संघर्ष करने के बाद आखिरी वनडे में एक मज़बूत अंत की तलाश में उतरेगा। उनकी बल्लेबाजी काफी हद तक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ पर निर्भर रही है, जो उनके सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने सीरीज़ में पहले शतक लगाया। हालांकि, मध्य क्रम से सहायता की कमी ने बार-बार उनकी उन्नति को रोका है।
अगर अफ़गानिस्तान को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाना है तो बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी से पारी को संभालने की उम्मीद होगी, जबकि अनुभवीस्पिनर राशिद खान गेंद से उनके लिए मुख्य खतरा बने हुए हैं। चेपॉक की पारंपरिक रूप से धीमी पिच पर अफ़गानिस्तान के स्पिन गेंदबाजी क्रम को मदद मिल सकती है, खासकर जब पिच घिस जाएगी।
चेपॉक में चेन्नई की पिच से उम्मीद है कि शुरुआत में संतुलित मुकाबला होगा, फिर मैच आगे बढ़ने पर यह धीमी हो जाएगी और स्पिन को मदद मिलेगी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें अक्सर चेपॉक पर प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाना पसंद करती थीं, लेकिन हाल के मैचों ने यह भी दिखाया है कि दूधिया रोशनी में भी लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है।
सीरीज़ पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए आखिरी वनडे अफ़गानिस्तान अगर जीत जाता है तो वह ना केवल क्लीन स्वीप बचाएगा बल्कि भारत पर पहली एकदिवसीय जीत भी दर्ज करेगा।
टीम इस प्रकार हैं:भारत
: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।
अफगानिस्तान:
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी।
समय:-
दोपहर 1.30 बजे