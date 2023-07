NATO Summit के दौरान Ashes को लेकर भिड़े ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, Rishi Sunak ने दिया करारा जवाब

NATO Summit के दौरान Ashes को लेकर भिड़े ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, Rishi Sunak ने दिया करारा जवाब

Rishi Sunak-Anthony Albanese NATO Summit Banter : Lithuania में नाटो शिखर सम्मेलन (NATO Summit) के दौरान एक बैठक में Australia और UK के प्रधान मंत्री Anthony Albanese और Rishi Sunak के बीच Australia और England के बीच खेले जाने वाली Ashes Series को लेकर एक नोकझोक हुई। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही है और स्कोर लाइन 2-1 है जहां ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से एक जीत आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैच जीते और इंग्लैंड ने आखिरी मैच जीता जो Headingley, Leeds में खेला गया था। इंग्लैंड ने अपनी इस जीत से एशेज में अपनी उम्मीद को बरकरार रखा।







इस सीरीज के पिछले 2 मैचों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो विवादास्पद चर्चा (Controversial Discussion) का विषय बनी जिसमे से एक है England के बल्लेबाज Jonny Bairstow का आउट होना (Jonny Bairstow's Dismissal)





Rishi Sunak और Anthony Albanese के बीच नोकझोक

NATO की संक्षिप्त बैठक में Rishi और Anthony दोनों के बीच एक मज़ेदार नोकझोक हुई और इसकी शुरुआत Anthony Albanese द्वारा Rishi Sunak को एक कागज़ का टुकड़ा पेश करने से हुई जिसमें 2-1 एशेज स्कोरलाइन लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने फोटो खिचवाया। सुनक भी लीड्स में जीत का जश्न मनाते हुए इंग्लैंड के खिलाडी Mark Wood और Chris Woakes की एक तस्वीर लाए थे। इसके बाद Rishi को Outdone करने की कोशिश में Anthony ने दूसरे टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो के रन आउट होने की तस्वीर दिखाई जिसे देखकर सुनक ने जवाब दिया, 'मुझे खेद है कि मैं अपना सैंडपेपर अपने साथ नहीं लाया.' (I am sorry, I dint bring my sandpaper with me) यहाँ ऋषि 2018 में ऑस्ट्रेलिया के बॉल-टेंपरिंग कांड (Ball-Tampering Scandal) का जिक्र कर रहे थे।