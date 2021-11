भारत के तीसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बने अश्विन का करियर पिछले साथ था दोराहे पर, इंटरव्यू में किया खुलासा (वीडियो)

Drawing inspiration Achieving milestones Revealing some cricketing stories @ShreyasIyer15 turns anchor as he interviews milestone man @ashwinravi99 post the first #INDvNZ Test. - By @28anand Full interview

कानपुर टेस्ट में अश्विन ने बल्ले से भी दिखाया कमाल



पहली पारी में तीन विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में बल्ले से भी कमाल दिखाया। पहली पारी में उन्होंने 38 रन बनाए और दूसरी पारी में 32 रन बनाए। उनके लगातार ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण ही भारत को एक अतिरिक्त बल्लेबाज या फिर गेंदबाज खिलाने की गुंजाइश निकलती है।



अश्विन ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था । उन्होंने बल्ले से भी जौहर दिखाते हुए 2685 रन बनाये हैं जिसमें पांच शतक शामिल है।उन्होंने 111 वनडे में 150 और 51 टी20 में 61 विकेट लिये हैं।

वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 13वें स्थान पर आ गए। उन्होंने पाकिस्तान के वसीम अकरम (414) को भी इस साल पछाड़ा। मौजूदा टेस्ट क्रिकेटरों में अश्विन से अधिक विकेट इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (524) और जेम्स एंडरसन (632) के हैं।



कुछ खास महसूस नहीं हो रहा: अश्विन



अश्विन ने मैच के बाद कहा, ‘‘ इस उपलब्धि पर कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है।’’भारतीय टीम मैच की चौथी पारी में न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने में नाकाम रही, जिसके बाद अश्विन से उनकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया।



उन्होंने कहा, ‘‘ कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये ऐसी उपलब्धि है जो आती रहेंगी, यह अच्छा है। जब से राहुल (द्रविड़) भाई ने पदभार संभाला है, वह कहते रहते हैं कि आप कितने विकेट लेते हैं, 10 साल में कितने रन बनाते हैं, आपको यह याद नहीं रहेगा।’’



उन्होंने मैच के ड्रॉ छूटने के बाद कहा, ‘‘ यह यादें हैं जो मायने रखती हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले तीन-चार वर्षों में कुछ खास यादों के साथ आगे बढूं।’’

He is third on the leading wicket-takers list among Indian bowlers now but for @ashwinravi99 it is more about creating special memories than milestones. @Paytm #INDvNZ #TeamIndia pic.twitter.com/eLIjzNMeit