इंग्लैंड में टीम इंडिया को बड़ा झटका, कोच रवि शास्त्री समेत 4 आइसोलेट

लंदन। इंग्लैंड में टीम इंडिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब मुख्य कोच रवि शास्त्री का लेटरल फ्लो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया।

की मेडिकल टीम ने कल शाम शास्त्री का लेटरल फ्लो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच बी अरुण, फील्डिंग कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को आइसोलेट कर दिया है।

Medical Team has isolated Head Coach Ravi Shastri, Bowling Coach B Arun, Fielding Coach R Sridhar, and Physiotherapist Nitin Patel as a precautionary measure after Shastri’s lateral flow test returned positive last evening: BCCI pic.twitter.com/48D4RQ4Pk8