गीली आउटफील्ड के कारण दूसरा मैच बना 8-8 ओवर का, यह है नए नियम

Update> > Play to commence at 09.30 PM IST.

Toss will take place at 09.15 PM IST.



The second @mastercardindia #INDvAUS T20I will be an eight overs/side match. #TeamIndia





1st Innings: 9:30 -10:04 PM

Interval: 10:04 - 10:14 PM

2nd Innings: 10:14-10:48 PM

Powerplay 2 Overs

A maximum of 2 Overs per bowler

No in game penalty for Slow-Over rate

No drinks break

Listen in to what the umpires have to say about the possibility of play today.

घंटो तक इंतजार करने के बाद में होने वाले क्रिकेट मैच से दर्शकों के लिए खुशखबरी सामने आई। ताजा जानकारी के मुताबिक टॉस 9.15 बजे होगा और खेल 9.30 बजे शुरु हो जाएगा। यह मैच अब 8-8 ओवरों का होगा और सिर्फ 2 ओवर ही पॉवरप्ले के होंगे।पहले टॉस को के कारण टाला गया और 7 बजे पिच निरीक्षण हुआ। 7 बजे पिच के निरीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया कि रात 8 बजे पिच निरीक्षण होगा। इस कारण से दूसरे टी-20 में टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। फिर जानकारी के मुताबिक अगला पिच निरीक्षण 8:45 पर हुआ। यह अमूमन वह समय रहता है जब पहली पारी के अंतिम 4 ओवर बचे रहते हैं।हाालंकि इसके बाद यह खबर आई कि 9.15 पर टॉस होगा और दोनों ही टीमों को सिर्फ 8 ओवर मिलेंगे।एक गेंदबाज सिर्फ 2 ओवर ही कर सकता है। इसके साथ ही स्लो ओवर रेट के कारण कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ ही मैच में कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं होगा। वहीं पारी के दौरान ब्रेक भी सिर्फ 10 मिनट का होगा।