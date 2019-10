PCB ने क्रिकेटरों के वीडियो पर मांगी माफी, सरफराज को कप्तानी से हटाने के बाद किया था Tweet

कराची। (Pakistan Cricket Board) ने ट्‍विटर पर क्रिकेटरों के डांसिंग वीडियो पोस्ट करने पर माफी मांगी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) को पाकिस्तान की टेस्ट और टी-20 टीम की कप्तानी से हटाए जाने की घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तानी क्रिकेटरों का डांस करते हुए वीडियो जारी किया था।

Here is @TheRealPCB tweet moments after Sarfaraz was sacked. Classy. (Background score courtesy my one-year old) pic.twitter.com/QuCqxQTDXJ