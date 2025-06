कातिल कमिंस की टेस्ट क्रिकेट के 300 विकेट क्लब में एंट्री, बनाए यह रिकॉर्ड कमिंस 300 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों के क्लब में शामिल

these are insane stats... pat cummins not only has the #aura but also has the skill and performance to really walk the talk ughhh I AM OBSESSED WITH HIM pic.twitter.com/l63kNcR6QN — ridz (@filmkirbys) June 12, 2025

Pat Cummins becomes the only captain to take 6 wickets in an ICC final — a day to remember!





— Diamond247 News (@DNews24145) June 13, 2025

Pat Cummins is a captain who leads from the front for Australia #PatCummins #WTCFinal #SAvAUS #CricketTwitter pic.twitter.com/8JGvHClj5Q

PAT CUMMINS BECOMES THE HIGHEST WICKET-TAKER IN THE THIRD CYCLE OF THE WTC





Most wickets in WTC 2023–25



79* – Pat Cummins (34 Inns)

77 – Jasprit Bumrah (28 Inns)

74 – Mitchell Starc (36 Inns)

66 – Nathan Lyon (29 Inns)

63 – Ravichandran Ashwin (26 Inns)

58 –… pic.twitter.com/NJp1OLw4z3

— All Cricket Records (@Cric_records45) June 13, 2025

AUSvsSA दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फ़ाइनल मैच के दूसरे दिन गुरुवार को छह विकेट झटक कर आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने अपना नाम करियर में 300 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया।यह लॉर्डस की धरती पर किसी भी कप्तान द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है।वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में यह किसी भी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के खिलाफ इससे पहले न्यूजीलैंड के काइल जैमिसन ने 2021 में 5 विकेट चटके थे।कमिंस ने 18.1 ओवरों में 28 रन देकर छह दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाया विकेट चटकाए। कमिंस टेस्ट में 300 विकेट हासिल करने वाले 40वें गेंदबाज़ हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह कारनामा करने वाले वह आठवें गेंदबाज़ हैं। तेज़ गेंदबाज़ों की अगर बात करें तो वह 300 विकेट हासिल करने वाले 30वें और ऑस्ट्रेलिया के लिए छठे गेंदबाज़ हैं।वह गेंदों के लिहाज़ से 300 विकेट तक पहुंचने वाले पांचवें सबसे तेज़ गेंदबाज़ हैं। उन्होंने 300 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 13,725 गेंदें ली। इस तालिका में दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा शीर्ष पर है जिन्होने 300 विकेट की उपलब्धि 11817 गेंद खर्च कर हासिल किये थे। कमिंस ने सबसे तेज़ 300 विकेट पूरे करने वाले संयुक्त रूप से 10वां गेंदबाज़ बनते हुए इमरान ख़ान की बराबरी कर ली। दोनों ने 68 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की।कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की जीत में इस मैच से पहले कुल 184 विकेट लिए थे। जेसन गिलेस्पी, मिचेल जॉनसन, डेनिस लिली, ब्रेट ली, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्ग्रा उनसे इस मामले में आगे हैं लेकिन इन में से किसी भी गेंदबाज़ की औसत कमिंस के 18.09 की औसत से बेहतर नहीं है।वह एक कैलेंडर ईयर में 50 से अधिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत वाले गेंदबाज़ भी हैं। उन्होंने 2019 में 20.13 की औसत से 59 विकेट लिए थे और ऐसा करते हुए उन्होंने लिली को पछाड़ा था जिन्होंने 1981 में 20.95 की औसत से 85 विकेट हासिल किए थे।इसके अलावा वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के चक्र में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। कल के उनके प्रदर्शन के बाद उनके पास 79 विकेट हो गए हैं। दूसरे नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने 77 विकेट लिए हैं, वहीं उनके बाद उनके हमवतन मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने 74 विकेट लिए हैं।