3 चेहरे, एक तारीख, 20 जून ने गढ़ा भारतीय क्रिकेट का भाग्य, जानें क्यों है ये तारीख ऐतिहासिक

On This Day in Cricket : भारतीय क्रिकेट इतिहास में 20 जून एक बेहद खास तारीख है। यही वो दिन है जब तीन महान क्रिकेटरों, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली, ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला कदम रखा था। ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे युग की शुरुआत थी। साल 1996 में, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला और उसी मैच में गांगुली और द्रविड़ दोनों ने डेब्यू किया। ठीक 15 साल बाद, 20 जून 2011 को विराट कोहली ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला। इन तीनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ भारत के लिए लंबा क्रिकेट खेला बल्कि कप्तान के तौर पर भी देश का नाम रोशन किया।