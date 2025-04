न्यूजीलैंड की 'B' टीम ने पाकिस्तान को T20 सीरीज के बाद ODI में भी धोया

- No Williamson

- No Santner

- No Rachin

- No Conway

- No Ferguson

- No Philips

- No Matt Henry

- No Jamieson

- No Latham

- No Young

- No Sodhi



NEW ZEALAND WON THE T20I SERIES 4-1 & ODI SERIES 3-0 AGAINST PAKISTAN pic.twitter.com/ThlIZzpbSW