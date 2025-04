बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम

Who is Ashutosh Sharma DC vs lSG : मध्यप्रदेश के रतलाम (Ratlam) में जन्मे आशुतोष शर्मा ने आईपीएल में ऐसा कारनामा किया है की उसे क्रिकेट जगत जल्द नहीं भूल पाएगा। 24 मार्च को उन्होंने लगभग हारे हुए मैच से लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुँह से जीत छीन ली, जिसके बाद हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा है। लखनऊ के द्वारा दिए गए 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की शुरुआत बेहद खराब थी, 2 ओवर के अंदर ही उन्होंने अपने 3 विकेट खो दिए थे और फैंस मीम्स बनाने लगे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा हो