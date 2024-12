IND vs AUS : मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल से लिया बदला, फैंस ने मीम्स बनाकर किया ट्रोल

Mitchell Starc Yashasvi Jaiswal Pink Ball Test : क्रिकेट मैदान में अक्सर देखा जाता है कि सामने वाले खिलाड़ी के परफॉरमेंस पर असर डालने के लिए एक खिलाड़ी स्लेजिंग (Sledging) करता है, ऐसे कुछ शब्द कहता है जिस से सामने वाले खिलाड़ी की एकाग्रता भंग हो या उसका परफॉरमेंस धीमा हो सके लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें उल्टा भी असर करती है और कभी कभी दो खिलाड़ियों के बीच ये बेंटर ऐसे चलते हैं कि वे अगली पारी या मैच में एक दूसरे के सामने आने का इंतजार करता है ताकि वो अपनी परफॉरमेंस से मैदान में बदला ले सके।







ऐसा ही कुछ हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, पहले मैच में शांत स्वभाव के यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को कहा था "आप बहुत धीमे गेंदबाजी कर रहे हो" (You're bowling too slow) इसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी यशस्वी को एक स्माइल दी थी, यह बात है पहले मैच की जो ऑस्ट्रेलिया 295 रनों से हारा था, दूसरे मैच में मिचेल स्टार्क ने कुछ ऐसा किया कि मैच शुरू होते से ही भारतीय फैंस और यशस्वी हक्के बक्के रह गए। मिचेल स्टार्क ने एडिलेड में खेले रहे दूसरे मैच की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को चलता किया।

Mitchell Starc gets his revenge!

FIRST BALL OF THE TEST! Mitchell Starc sends Adelaide into delirium. #AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/pIPwqlX3dJ

पहले मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान, जयसवाल ने स्टार्क को चौका लगाने के बाद, एक बैक-ऑफ़-लेंथ डिलीवरी को डिफेंड करते हुए कमेंट किया था, "यह बहुत धीमी गति से आ रही है।" उनका कमेंट स्टंप के माइक में कैच हुआ। हालांकि यशस्वी जायसवाल इस मैच के हीरो भी थे, उन्होंने दूसरी बारी में 161 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में वे गोल्डन डक पर ही आउट हो गए।

हालांकि मिचेल स्टार्क ने बाद में बताया कि उन्होंने यशस्वी का कमेंट सुना नहीं था। उन्होंने कहा, ''वास्तव में मैंने उन्हें यह कहते नहीं सुना कि मैंने बहुत धीमी गेंदबाजी की। मैं आजकल लोगों से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता। पुराने दिनों में मैंने भले ही कहा है लेकिन अब मैं बस इसके साथ आगे बढ़ता हूँ'

मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ़ करते हुए कहा "वह भारत के लिए काफी क्रिकेट खेलेंगे और बेहद सफल होंगे। निश्चित रूप से, उन्होंने उस दूसरी पारी में वास्तव में बहुत अच्छा खेला। उन्होंने उस पहले टेस्ट के माध्यम से परिस्थितियों को अनुकूलित किया। पहली पारी में हमने उसे सस्ते में आउट कर लिया और उसने इससे तालमेल बिठाया और शानदार पारी खेली, इसलिए इसका पूरा श्रेय उसे जाता है। वह दुनिया भर के निडर युवा क्रिकेटरों की नई पीढ़ी में से एक हैं"





Tea तक मिचेल स्टार्क यशस्वी जायसवाल, केेएल राहुल (37) और विराट कोहली (3) के रूप में तीन विकेट चटका चुके थे, स्कोर था 82-4





