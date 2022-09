केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड, फिर भी तारीफ कर रहे हैं आकाश चोपड़ा

KL Rahul 50(56)... perfect TukTuk Inning to show how can one make academy happy and team as well

KL Sir street won't forget your this inning for a long time #INDvRSA pic.twitter.com/V7LgFFzg1y — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) September 28, 2022

KL Rahul before coming in to bat tonight pic.twitter.com/07sPqZWN2M — ° (@anubhav__tweets) September 28, 2022

For the first time Every Indian knew that KL Rahul is going to hit a six rather than taking a single — ANSHUMAN (@AvengerReturns) September 28, 2022

KL Rahul batting slower than the time it takes to type Thiruvananthapuram — Udit (@udit_buch) September 28, 2022

Slowest men's T20I fifty by Indians:



56 balls - KL Rahul v SA, today

54 balls - Gautam Gambhir v AUS, 2012#INDvSA — Kausthub Gudipati (@kaustats) September 28, 2022

Entire country to KL Rahul: pic.twitter.com/YxIDITgmon — Vishesh Monga (@infinitevishesh) September 25, 2022

The criticism of KL Rahul’s batting approach last night was seriously misplaced…there’s a reason why the opponents scored only 106 in 20 overs and your team was 2 down for not much. It was a top quality knock by KLR, for he chose to fight it out. Well played #IndvSA — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 29, 2022

KL: "Tough out there. Unbelievable for Surya to just come and play his shots. He said he'll be aggressive and that helped my game too. I was prepared to do the dirty work for the team.

True team man #KLRahul #SuryakumarYadav #INDvsSA pic.twitter.com/N8G7BK86ip — Bala bhai (@CaptainKLRahul) September 28, 2022

ने की ओर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक तो जड़ा लेकिन यह काफी धीमे आया, इतनी धीमे की यह किसी भी टेस्ट खेलने वाले देश की ओर से सबसे धीमा अर्धशतक बना।केएल राहुल ने 4 छक्के और 2 चौके जरूर लगाए लेकिन 56 गेंदो में वह सिर्फ 51 रन ही बना पाए हैं। वहीं उनके सामने सूर्यकुमार यादव ने 33 गेंदो पर 50 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ऐसे में उनके अर्धशतक की सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हुई।ऐसे में कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने उनका साथ दिया। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत के 2 बड़े विकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा बिना किसी खास योगदान के आउट हो गए थे। पिच पर गेंद बल्ले पर रुक कर आ रही थी।केएल राहुल को टीम ने एक छोर पर डटने के लिए कहा था जो केएल राहुल ने किया। ऐसे में उनकी यह आलोचना महज टांग खींचना है।अर्धशतक लगाने वाले केएल राहुल ने भी बाद में यह माना कि यह काफी मुश्किलन पिच है। उन्होंने कहा कि पता नहीं सूर्यकुमार यादव कैसे आते साथ इस पिच पर शॉट खेलने लग गए। केएल राहुल ने कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें टीम के हित में धीरे खेलना है सो उन्होंने खेला।राहुल ने मैच के बाद आधिकारिक प्रसारक से कहा, ‘‘ जाहिर है, इस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था। हमने पहले भी इस तरह की मुश्किल पिचों पर बल्लेबाजी की है लेकिन मैच वहां रन नहीं बना सका था। ऐसे में यह काफी मुश्किल पारी थी।’’उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘ सूर्यकुमार को मैदान पर उतरते ही इस तरह के शॉट खेलते देखना अविश्वसनीय था। आप ने देखा होगा किस तरह से यहां गेंद स्विंग कर रही थी। पिच से गेंद को दोहरी गति मिल रही थी और कुछ गेंदें रूक कर आ रही थी। इस पर किसी के लिए भी बल्लेबाजी करना मुश्किल होता।’’भारतीय उप-कप्तान ने कहा, ‘‘ सूर्यकुमार को पहली ही गेंद शरीर पर लग गयी। इसके बाद वह शॉट खेलना चाहता था, गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाना चाहता था। इससे मुझे क्रीज पर समय बिताने का मौका मिला। इससे मुझे पारी के आखिर में बड़े शॉट खेलने में मदद की। ’’