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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: मंगलवार, 9 जून 2026 (21:12 IST)

श्रीलंका के खिलाफ हारा हुआ मैच जीता भारत, गायकवाड़ का शतक

India A
INDAvsSLAभारत ए के लिये वनडे क्रिकेट में पदार्पण करते हुए वैभव सूर्यवंशी 14 रन ही बना सके लेकिन रूतुराज गायकवाड़ के शतक की मदद से भारतीय टीम ने मंगलवार को श्रीलंका ए को आठ रन से हराया।

श्रीलंका ए जीत के लिये 278 रन के लक्ष्य की ओर बढती दिख रही थी और कप्तान साहान अराछिगे ने 72 गेंद में 74 रन बनाये लेकिन मेजबान टीम ने आखिरी चार विकेट दस गेंद के भीतर गंवा दिये जिससे भारत को यह करीबी जीत मिली। इनमें से तीन विकेट आखिरी ओवर में गिरे जिसमें तेज गेंदबाज अरशद खान ने दो विकेट लिये जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ। इससे पहले गायकवाड़ ने 101 रन बनाकर भारत ए को छह विकेट पर 277 रन तक पहुंचाया।

 स्पिनर आयुष बडोनी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिये।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके साहान टीम को जीत के करीब ले आये थे लेकिन अंशुल कम्बोज की गेंद पर बोल्ड हो गए। पारी के आखिर में लगातार विकेट गंवाकर श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत ए टीम को जीत तोहफे में दे दी।भारत ए को अब 11 जून को अफगानिस्तान ए से खेलना है।
यह मैच निरोशन डिकवेला (45 गेंद में 47 रन ) की वापसी का भी था जिन्होंने श्रीलंका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अविष्का फर्नांडो (59 गेंद में 45) के साथ पहले विकेट के लिये 93 रन जोड़े। दोनों बडोनी को स्लॉग स्वीप लगाने के चक्का में कैच देकर आउट हुए।इससे पहले भारत ए ने पांच ओवर में 16 रन पर दो विकेट गंवा दिये थे। सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो गए। उपकप्तान गायकवाड़ ने हालांकि 112 गेंद में अपना 21वां लिस्ट ए शतक पूरा किया। तिलक ने 97 गेंद में 60 रन बनाकर गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिये 150 रन जोड़े।बडोनी ने 18 गेंद में 24 और सूर्यांश शेडगे ने 14 गेंद में नाबाद 26 रन बनाये। प्रियांश आर्य ने 32 गेंद में 32 रन की पारी खेली। 
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