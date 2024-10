IND vs NZ 1st Test : कैसी होगी बेंगलुरु की पिच? किस संयोजन के साथ उतरेगी भारतीय टीम? जानें सभी कुछ

India vs New Zealand 1st Test Match Preview : पिच पर घास की मौजूदगी और मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का नेट पर जमकर अभ्यास, बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।

अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी का बड़ा जिम्मा उठाना होगा और इसे ध्यान में रखते हुए भारत बांग्लादेश के खिलाफ हाल की घरेलू श्रृंखला के बाद से अपने तेज गेंदबाजों को अधिक मौका दे रहा है।

बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने बांग्लादेश के खिलाफ यह जिम्मेदारी निभाई और मेजबान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन तीनों के साथ उतर सकती है।

अगले कुछ दिनों में मौसम भी खराब रहने की भविष्यवाणी है जिससे तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का मामला मजबूत हो गया है।

हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपनी योजना का खुलासा नहीं किया है।

गंभीर ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (संयोजन) परिस्थितियों, विकेट और विपक्षी टीम पर निर्भर करता है। इस ड्रेसिंग रूम की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास इतने सारे स्तरीय खिलाड़ी हैं और हम उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। हम जानते हैं कि वे हमारे लिए काम कर सकते हैं। इसे ही गहराई कहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम कल पिच देखेंगे। हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) में काम करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन क्या है।’’

हालांकि गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और थिंक टैंक के अन्य सदस्य निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ हाल ही में किए गए संघर्ष पर विचार करेंगे।

न्यूजीलैंड ने पिछले महीने दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या की अगुवाई वाले श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने 37 विकेट गंवाए थे।

भारत बाएं हाथ के पारंपरिक स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) पर भरोसा कर सकता है।

गंभीर ने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के साथ एक अतिरिक्त स्पिनर को खिलाने के विकल्प को खुला रखा है। उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन गेंदबाज हैं, सिर्फ कुलदीप यादव ही नहीं, बल्कि हमारे पास टीम में कई अन्य बेहतरीन गेंदबाज भी हैं।’’

गंभीर ने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी को योजना से बाहर नहीं रखते। हम सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं जो हमारे लिए काम कर सकें।’’

अगर पिच और परिस्थितियां ऐसी ही रहीं तो न्यूजीलैंड को कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि इससे उनके तेज गेंदबाज की भूमिका अहम हो सकती है।

ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ तेज गेंदबाज विलियम ओरोर्के (William O'Rourke) पर बहुत अधिक निर्भर करेगी।

ओरोर्के श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज थे जिन्होंने गॉल की पिच से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद आठ विकेट लिए थे।

न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) ने बेंगलुरू की पिच के संदर्भ में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पारंपरिक रूप से बेंगलुरू की पिच थोड़ा कम टर्न लेने वाली है। आप यहां कई तेज गेंदबाजों को विकेट लेते हुए देखते हैं।’’

उन्हें कहा, ‘‘यहां शायद उतना टर्न नहीं मिले जितना हम मुंबई में उम्मीद कर सकते हैं।’’

रविंद्र ने कहा कि जहां तक ​​पिच की प्रकृति का सवाल है तो न्यूजीलैंड की टीम को बिना किसी पूर्वाग्रह के टेस्ट मैच खेलना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह पहले, दूसरे दिन टर्न नहीं करेगी लेकिन तीसरे, चौथे या पांचवें दिन कर सकती है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे सामने है, उसके अनुसार खेलें और इस मैच में पूर्वाग्रहों के साथ नहीं उतरें।’’(भाषा)

टेस्ट क्रिकेट में IND बनाम NZ आमने-सामने

(India vs New Zealand Head To Head in Tests)

कुल मैच खेल गए: 62