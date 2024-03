INDvsAUS बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरु होगी पर्थ से, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया शेड्यूल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेले जाएंगे पांंच टेस्ट

BORDER GAVASKAR TROPHY SCHEDULE:



1st Test - 22nd to 26th Nov, Perth.

2nd Test - 6th to 10th Dec, Adelaide (D/N).

3rd Test - 14th to 18th Dec, Gabba.

4th Test - 26th to 30th Dec, MCG.

5th Test - 3rd to 7th Jan, Sydney. pic.twitter.com/nKsPDsQLmE — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 26, 2024

The Countdown Begins. The world’s best are heading our way.



The Border-Gavaskar Trophy and Women’s Ashes will headline a blockbuster summer of cricket! - https://t.co/uuA91nBhff pic.twitter.com/YIkBFLBcfq — Cricket Australia (@CricketAus) March 26, 2024

SCHEDULE RELEASE: It’s a summer line-up like no other!



Register now for priority access to tickets for when England, India, Pakistan and New Zealand hit our shores in the summer of 2024-25 - https://t.co/eoz38ZyhId pic.twitter.com/d1oSUq3d1m — Cricket Australia (@CricketAus) March 26, 2024

INDvsAUS भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला 22 नवंबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगी।ऑस्ट्रेलिया अमूमन अपने सत्र का पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेलता रहा है लेकिन भारत के खिलाफ वहां दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जो 6 से 10 दिसंबर तक चलेगा। यह दिन रात्रि मैच होगा।तीसरा टेस्ट मैच 14 से 18 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा जबकि मेलबर्न हमेशा की तरह 26 से 30 दिसंबर के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। सिडनी में नए साल पर 3 से 7 जनवरी के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अगली गर्मियों के लिए अपने क्रिकेट कार्यक्रम की घोषणा की। भारत के खिलाफ श्रृंखला इसका हिस्सा है।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम प्रमुख पीटर रोच ने कहा कि पर्थ को पहले टेस्ट की मेजबानी का अधिकार देने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसका दोनों देशों के दर्शकों के लिए अनुकूल प्रसारण क्षेत्र का होना है।उन्होंने कहा,‘‘हमारी राष्ट्रीय टीम की स्पष्ट सलाह है कि टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत उन स्थानों पर की जानी चाहिए जहां वे अधिक सहज हों तथा पर्थ और ब्रिस्बेन इस तरह के स्थान हैं जहां उन्हें अधिक फायदा मिल सकता है।’’इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को घोषणा की थी की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेली जाने वाली यह श्रृंखला पांच टेस्ट मैच की होगी। यह 1991-92 के बाद पहला अवसर होगा जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली जाएगी।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 1991-92 के बाद पहली बार इन गर्मियों में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली जाएगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होने वाली यह श्रृंखला 2024-25 के घरेलू कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगी। ’’भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की विज्ञप्ति में कहा,‘‘बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के अपने समर्पण के प्रति दृढ़ है। यह एक ऐसा प्रारूप है जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं।’’उन्होंने कहा,‘‘बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को पांच टेस्ट मैच तक बढ़ाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सहयोग टेस्ट क्रिकेट के महत्व को बढ़ावा देने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने कहा,‘‘हमारे दोनों देशों के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमें बेहद खुशी है की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अब पांच टेस्ट मैच का कर दिया गया है।’’