T20 World CUP में बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर भारत ने ली चैन की सांस

gave it their all, but reign in Adelaide #T20WorldCup | #INDvBAN | : https://t.co/vDRjKeeGvf pic.twitter.com/EOMtLYt3zb

India go on top of the Group 2 table with three wins #T20WorldCup Standings https://t.co/cjmWWRz68E pic.twitter.com/D7pFFGhHud