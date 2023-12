गेंद और बल्ले से ग्लेन फीलिप्स ने न्यूजीलैंड को बांग्लादेश पर दिलाई अकेल दम पर जीत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को चार विकेट से हराकर की सीरीज बराबर

181 runs with bat

8 Wickets with the ball



Its Glenn Phillips era and we are just living in it pic.twitter.com/fZaLswiCNt — (@Visharad_KW22) December 9, 2023

It's never easy to beat Bangladesh in his backyard but when you have a 4D player like Glenn Phillips then it becomes easy.





He has taken new Zealand out of trouble in both the innings.



-97-7 to 180 in first inning

-69-6 to victory



Star is borned #WPLAuction… pic.twitter.com/ZH8viOWzKm

— Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) December 9, 2023

ग्लेन फिलिप्स के (31 रन पर तीन विकेट और 87 एवं 40 नाबाद) के हरफनमौला प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड ने शनिवार को दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान बांग्लादेश को चार विकेट से हरा कर श्रृखंला को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया।शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम पर टॉस जीत कर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुये पहली पारी में 172 रन बनाये जिसके जवाब में फिलिप्स के 80 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 180 रन बनाकर आठ रन की लीड हासिल की और एजाज पटेल (57 रन पर छह विकेट) की घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश की दूसरी पारी को 144 रनों पर समेट दिया। कीवी टीम को जीत के लिये 136 रन का आसान लक्ष्य मिला जिसे मेहमान टीम ने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया।मात्र तीन दिनो तक चले टेस्ट में गेंदबाजों का बोलबाला रहा। टेस्ट का दूसरा दिन बारिश के कारण प्रभावित रहा। बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम को टेस्ट श्रृखंला में 15 विकेट लेने के कारण मैन आफ द सीरीज घाेषित किया गया। उन्होने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में दो विकेट चटकाये।