टीम इंडिया का यह पूर्व कोच तरस रहा है पैसों के लिए, कमेंटेटर भाई ने की मदद

New Zealand के खिलाफ 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में Martin Guptill के हाथों रन आउट होकर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का पवेलियन लौटना भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे निराशाजनक पलों में से एक है। (MS Dhoni Run out in 2019 World Cup Semi Final) उस मैच में 18 रन से हारकर भारत के विश्व कप से बाहर होने के चार साल बाद धोनी ने खुलासा किया कि यही वह पल था जब उन्हें स्पष्ट हो गया कि उनका अंतरराष्ट्रीय कैरियर खत्म हो गया है ।