सुरक्षा घेरा तोड़कर पिच पर कोहली से मिलने पहुंचा फैन, कप्तान का COVID प्रोटोकॉल बाल-बाल बचा (वीडियो)

यह वाक्या तब हुआ जब विराट कोहली पिच पर थे और रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। फैन को उनकी तरफ बढ़कर देखते ही विराट कोहली 4 कदम पीछे चले गए और फैन को भी दूर से बात करने की हिदायत दी। इसके बाद फैन दोड़कर स्टेडियम से बाहर चले गया। बाउंड्री तक पहुंचने के बाद उसे वॉलेंटियर ने दबोच लिया और तफतीश के लिए अलग जगह ले जाया गया।

Tbh, not the first time someone under narendra modi approached kohli for something#IndiaAgainstPropaganda — Vikramjit Singh (@vikram_u9td) February 25, 2021

Covid and virat recently had a baby. He has to be careful — Akshay Kumar (@Life_Of_Jacob13) February 24, 2021

how did security allow though for fan to enter ground — naqshpa (@ntweet_55) February 24, 2021

गौरतलब है कि कोरोना काल में क्रिकेट शुरु होने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्हें 5 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। आर्चर किसी परिचित से मुलाकात कर बैठे थे और इस कदम पर उनकी

काफी आलोचना भी हुई थी। हालांकि अगले टेस्ट के लिए वह वापस टीम में शामिल हो गए थे। (वेबदुनिया डेस्क)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और इसको काफी शेयर किया गया। फैंन्स के इस वाक्ये पर रोचक कमेंट्स भी आए।