क्या हैक हुआ हिटमैन का अकाउंट, रोहित शर्मा ने ट्वीट किया 'क्या गेंदे खाने के लिए होती है?'

Bhaiya? What’s happening, Sab theek hai na? https://t.co/yXDLithw6f — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) March 1, 2022

Let’s just say there are better appetising options.

https://t.co/5ORwN9kWnL — Ashwin

(@ashwinravi99) March 1, 2022

I love coin tosses…especially when they end up in my belly! — (@ImRo45) March 1, 2022

Bzz….! Did you know? Buzzing beehives make for great boxing bags! — Rohit Sharma (@ImRo45) March 1, 2022

Cricket balls are edible…right? — Rohit Sharma (@ImRo45) March 1, 2022

Account hacked? Or overdose of Vadapav???? — Venky (@Charan_1402) March 1, 2022

क्रिकेट में अगर यह कहा जाए कि कोई बल्लेबाज ज्यादा गेंदें खा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह बहुत सारी डॉच गेंदे खेल रहा है। आज रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया। तीनों प्रारूपों के कप्तान बने रोहित शर्मा के ट्विटर हैंडल से आज कुछ अजीबो गरीब ट्वीट्स भी देखने को मिले।उन्होंने ट्वीट कर यह लिखा कि क्रिकेट की गेंदें खाने के लिए ही होती है ना। रोहित शर्मा के इस ट्वीट पर ने रीटीव्ट कर लिखा कि भैया क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना।यही नहीं जो अब फिट होकर रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने वाले हैं उन्होंने भी इस ट्वीट को रीट्विट कर लिखा कि आप यह कह सकते हैं कि पेट भरने के लिए दूसरे कई अच्छे विकल्प मौजूद है।सिर्फ यह ही नहीं तीनों प्रारूपों में कप्तान बने रोहित शर्मा ने खासे अजीबो गरीब ट्वीट किए। अपनी कप्तानी में भारत को लगातार 12 टी-20 जिताने वाले रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए।रोहित शर्मा के अकाउंट से आए अजीबो गरीब ट्वीट्स देखने के बाद उनके फैंस ट्विटर पर यह कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का अकाउंट जरूर हैक हो गया है। यही कारण है कि इस वाक्ये के बाद हैक्ड शब्द भी ट्विटर पर ट्रैंड करने लगा।