PSL में हादसा, फिल्डिंग के दौरान साथ खिलाड़ी से टकराकर फाफ डु प्लेसिस घायल

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान (Faf du Plessis) शनिवार को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए साथी खिलाड़ी से टकराकर घायर हो गए। उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया।

यह घटना पेशावर जाल्मी की पारी के 7वें ओवर में हुई। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओर से खेलने वाले डु प्लेसिस पेशावर जाल्मी के खिलाफ पीएसएल के एक मैच में बाउंड्री रोकने के प्रयास में साथी खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन से टकरा गए। हसनैन का घुटना डु प्लेसिस को लगा और वह चोटिल होकर मैदान पर गिर गए।

BREAKING - has been sent to hospital for a check-up after he collided with Mohammad Hasnain while fielding in game.#FafduPlessis #PSL pic.twitter.com/RnT9sCPDkz