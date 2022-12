इंग्लैंड की एतिहासिक जीत, 26 रनों से हारकर पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप से बाहर

captain Ben Stokes's press conference at the end of the second Test in Multan.#PAKvENG | #UKSePK https://t.co/huVNKVaqpJ — Cricket (@TheRealPCB) December 12, 2022

ने सऊद शकील (94) के जुझारू अर्द्धशतक के बावजूद को दूसरे टेस्ट में सोमवार को 26 रन से हराकर तीन मैचों की शृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।इसके साथ ही पाकिस्तान 2021 -23 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गया है।इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 355 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान टेस्ट के चौथे दिन 328 रन पर ऑलआउट हो गयी। इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट शृंखला जीती है। इससे पहले उन्होंने 2000 में नासिर हुसैन की कप्तानी में मेजबान टीम को 1-0 से हराया था।शकील ने चौथे दिन की शुरुआत 54 रन के स्कोर से की, जबकि पाकिस्तान जीत से 157 रन पीछे था। फहीम अशरफ (10) के आउट होने के बाद शकील ने मोहम्मद नवाज़ के साथ 80 रन की साझेदारी की। शकील ने 213 गेंदें खेलकर आठ चौकों के साथ 94 रन बनाये, जबकि नवाज़ ने 62 गेंदों पर सात चौके लगाकर 45 रन की पारी खेली।शकील-नवाज़ की यह साझेदारी पाकिस्तान को जीत की ओर ले जा रही थी, लेकिन मार्क वुड लंच से पहले दोनों बल्लेबाजों को आउट करके इंंग्लैंड को मैच में वापस ले आये।अबरार अहमद (17) ने चार चौके लगाकर पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें जगाईं, हालांकि वह बड़ा योगदान दिये बिना जेम्स एंडरसन का शिकार हो गये।अबरार के आउट होने के बाद पाकिस्तान को जीत के लिये 45 रन चाहिये थे, जबकि इंग्लैंड जीत से सिर्फ दो विकेट दूर था। आग़ा सलमान (20 नाबाद) ने कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन आखिरी दो बल्लेबाजों के शून्य पर आउट होने के कारण पाकिस्तान 26 रन से हार गयी।इंग्लैंड के लिये मार्क वुड ने दूसरी पारी में सर्वाधिक चार विकेट लिये। ओली रॉबिनसन और एंडरसन ने दो-दो विकेट लिये जबकि जैक लीच और जो रूट को एक-एक विकेट हासिल हुआ।इससे पूर्व, इंग्लैंड ने पहली पारी में 79 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में 275 रन बनाये। हैरी ब्रूक ने सीरीज में अपना दूसरा शतक जड़ते हुए 149 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के के साथ 108 रन बनाये, जबकि कप्तान ने 41 रन का योगदान दिया।