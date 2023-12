Daryl Mitchell: I am 32 years old CSK: pic.twitter.com/02ffOwUsdG

- The kiwi flavour in CSK...!!! pic.twitter.com/dEq6Cnxy2N

Chennai Super Kings get New Zealand allrounder Daryl Mitchell for an enormous price of INR 14 Crore! #IPLAuction | #IPL pic.twitter.com/1j0vfuwRRU