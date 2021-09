BCCI सचिव जय शाह ने ऐसा क्या कहा कि ट्रोल्स उनका उड़ा रहे हैं मजाक (वीडियो)

@msdhoni will join #TeamIndia for the upcoming #T20WorldCup as a mentor.



The announcement from Mr. @JayShah, Honorary Secretary, BCCI, which made the entire nation happy. pic.twitter.com/2IaCynLT8J — BCCI (@BCCI) September 8, 2021

Students who completed education by a proxy presentee in a class #JayShah #pappu pic.twitter.com/mGZX34ivuR — Laddoo ke bhaiyya

(@Rofl_Tiwari) September 9, 2021

Speaking English like a Pakistani Cricketer it's our #JayShah pic.twitter.com/QSK6a8oK0y — Himanshu Kanojia (@Himanshu786K) September 9, 2021

Amit Shah to #JayShah after listening his horrible Ingles speaking skills. pic.twitter.com/KAmr8rvK0E — Baba MaChuvera (@indian_armada) September 9, 2021

बुधवार को टीम की घोषणा के लिए हर भारतीय क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा था लेकिन बोर्ड की ओर से एक चौंकाने वाला निर्णय यह आया कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के साथ कप्तान के तौर पर नहीं मेंटर के तौर पर जुड़ेंगे।ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिये टीम की घोषणा करने के लिये प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी20 विश्व कप के लिये टीम के मेंटोर (मार्गदर्शक) होंगे। ’’उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनसे दुबई में बात की थी। उन्होंने केवल विश्व कप टी20 के लिये मेंटोर बनने पर सहमति दी थी और मैंने अपने सभी साथियों से इस संबंध में चर्चा की और सभी इस पर सहमत हैं। मैंने कप्तान (विराट कोहली) और उप कप्तान (रोहित शर्मा) से बात की और सभी सहमत हैं। ’इस की क्लिप का वीडियो आज बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।हालांकि इसके बाद ट्विटर के ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए और इस वीडियो का मजाक बनाने लग गए। दरअसल इस वीडियो में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह यह जानकारी पढ़ पढ़ कर बोल रहे हैं। ऐसे में उनके बोलने के लहजे का मजाक ट्विटर पर बन रहा है।कोई कह रहा है कि यह ठीक ऐसा है जैसे कि किसी बच्चे को मेहमानों के सामने कोई कविता कहने के लिए उनके माता पिता कहते हैं। तो कोई किसी दूसरे वीडियो का उदाहरण देकर जय शाह की खिल्ली उड़ा रहा है।