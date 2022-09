मैदान के बाहर से छिड़ गई थी जंग, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश बन गया है नया भारत पाक मुकाबला

Looks like it’s time for @OfficialSLC bowlers to show the class and batters to show who they are on the field..#AsiaCup2022 https://t.co/txWm7wH4nC — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) August 31, 2022

Well done guys!!! Fantastic fight back to win this game under pressure.. safe to say it was a world class performance

@OfficialSLC #AsiaCup2022 — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) September 1, 2022

Greatest rivalry. Baap of Ashes. #BANvSL — Silly Point (@FarziCricketer) September 1, 2022

#IndvsPak is overhyped, Sri Lanka vs is the new Asian deal now. — Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) September 1, 2022

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के क्रिकेट मैच में पिछले कई समय से कांटे की एशियाई प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। निदहास ट्रॉफी 2018 हो या फिर टी-20 विश्वकप 2021 दोनों ही टीमों के बीच चला मैच अंत में जाकर खत्म होता है।इस बार दोनों ही टीमें मैदान से पहले ही लड़ने लग गई थी। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 बेहतरीन तेज गेंदबाज है। इसके अलावा टीम में कुछ खास नहीं है।इसका पलटवार बांग्लादेश टीम के निदेशक खालिद मसूद ने किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास भी की विश्वस्तरीय गेंदबाज नहीं है। ऐसे में इस जवाब से पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने चिढ़ गए।उन्होंने यह वीडियो रीट्विट करके श्रीलंका टीम को कहा कि मैदान पर दिखा दीजिए कि आप कितने विश्वस्तरीय हैं।यही नहीं मैच खत्म होने के बाद महेला जयवर्धने ने एकऔर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अब यह कहा जा सकता है कि यह विश्वस्तरीय जीत थी।अगर ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स पर नजर डालें तो क्रिकेट फैंस का मानना है कि श्रीलंका बांग्लादेश का मैच भारत बनाम पाक बन गया है। यही नहीं कुछ ने तो इसे भारत पाक से बड़ा मैच बता दिया है।गौरतलब है कि दो एशियाई दिग्गज पिछले रविवार को दुबई के मैदान पर आमने सामने होने से पहले दोनों ही कप्तानों की गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीथी।रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछला भारत ने खेला था तो पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद थे। वहीं आखिरी बार जब यह दोनों टीमें आपस में भिड़ीं थी तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे लेकिन भारत के कप्तान विराट कोहली थे।इससे पहले शाहीन अफरीदी को देखकर विराट कोहली ने उनका हाल चाल पूछा। इस पर शाहीन ने बताया कि पैर में दिक्कत है और हो सकता है विश्वकप में भी वह नहीं खेले। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली से कहा कि उनकी बल्लेबाजी के लिए वह दुआ कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान उनकी बल्लेबाजी देखना चाहता है।गौरतलब है कि दोनों ही खिलाड़ी जब आखिरी बार आमने सामने हुए थे तो कोहली ने शाहीन पर आगे बढ़कर छक्का लगाकर दबाव कम किया था क्योंकि शाहीन रोहित और राहुल को सस्ते में आउट कर चुके थे। हालांकि अंत में शाहीन ने कोहली को 57 रनों पर कीपर रिजवान के हाथों आउट करवा कर आखिरी हंसी हंसी थी।इस वीडियो से पता चलता है कि मैदान के बाहर दोनों में खासा दोस्ताना व्यवहार है। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं शाहीन से युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत और केएल राहुल भी मिले। जिसका वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर कियाथा। लेकिन दोनों देशों के फैंस को यह मेल जोल कुछ खास रास नहीं आया था।