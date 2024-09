भारत के खिलाफ टेस्ट में इस एक बदलाव के साथ उतरेगी बंगलादेश की टीम

Afghanistan vs New Zealand One off Test : बारिश के कारण अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन का खेल धुल गया। दोनों टीमों के बीच टॉस सुबह 9 बजे होना था लेकिन भारी बारिश के कारण चौथे दिन भी खेल रद्द करना पड़ा।