शतक लगाकर विराट को पछाड़ा, कप्तान बाबर ने बनाए और तोड़े कई रिकॉर्ड

has now earned the most wins as captain in T20Is

Babar Azam reaches the milestone in 218 innings - second-fastest after Chris Gayle

Babar Azam has cruised past 8000 T20 runs - only Chris Gayle has reached the mark in fewer innings

Babar Azam is the only player in the world with T20I hundred in successful chases of 200 or more. And he's done it twice. Babar Azam is 'King' for a reason #BabarAzam

एशिया कप में भारत ने आखिरी लीग मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी-20 का पहला और कुल 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था।दिलचस्प बात यह है कि सितंबर के महीने में यह दूसरा गुरुवार था जब कोहली ने यह कारनामा किया था। कल इस महीने के चौथे गुरुवार में ने के खिलाफ शतक जड़कर पाकिस्तान को ना सिर्फ जीत दिलाई बल्कि अपने बुरे फॉर्म से भी छुटकारा पाया।विराट कोहली का शतक उनके करियर का पहला टी-20 शतक था तो बाबर आजम ने अपने नाम दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया। इससे पहले वह सेंचुरियन में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बना चुके थे। टी-20 में 2 शतक बनाने वाले वह एकमात्र पाकिस्तानी खिलाड़ी और कप्तान हैं।इसके अलावा बाबर आजम ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि बतौर कप्तान भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्व कप्तान और विकेटकीपर सरफराज अहमद को पछाड़कर बाबर आजम टी-20 में पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं।बाबर आजम के फॉर्म में वापसी के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों समेत फैंस ने तारीफ के पुल बांधने शुरु कर दिए।