भारतीय पिचों पर अक्षर का कहर बरकरार, 4 मैचों में 5 बार ले चुके हैं 5 विकेट

Most 5-wicket hauls for India in the first 7 Test innings:-



5: Axar Patel*

3: L Sivaramkrishnan

3: Narendra Hirwani



Overall, only 3 more bowlers have taken 5 Fifers.

Most 5-wicket hauls in Tests in a calendar year while playing less than 10 innings:-



6: Charlie Turner (1888)

5: Axar Patel (2021)*

5: Shane Shillingford (2013)

5: Rodney Hogg (1978)

5: Clarrie Grimmett (1936)

Most wickets in the first 7 innings in Test history:-



34: Charlie Turner

33: Narendra Hirwani

32: Axar Patel*

31: Arthur Mailey

30: Ajanjtha Mendis

30: Ranji Hordern

इस साल चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट खेलने वाले ने लगातार भारतीय पिचों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले ही टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल ने लगातार हर टेस्ट में 5 विकेट चटकाए हैं।टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे दिन के दूसरे सत्र में अक्षर ने कमाल दिखाना शुरु किया और एक के बाद एक बड़े बल्लेबाजों को पवैलियन रवाना करना शुरु किया।उन्होंने 13 रन के भीतर रोस टैलर (11), हेनरी निकोल्स (दो) और टॉम लाथम (282 गेंद में 95 रन) को पवेलियन भेजा। चायकाल के बाद उन्होंने टॉम ब्लंडेल और टिम साउदी का विकेट लेकर एक बार फिर साबित किया कि वह भारतीय पिचों पर सबसे घातक स्पिनर हैं।जब जब अक्षर को टेस्ट टीम की अंतिम ग्यारह में खेलने का अवसर मिला है उन्होंने हर टेस्ट में 5 विकेट लिए हैं। एक मैच में तो उन्होंने एक टेस्ट में दो बार 5 विकेट लिए थे। यह कारनामा वह कानपुर में चल रहे टेस्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड को अभी चौथी पारी में गेंदबाजी करनी है।हालांकि इस रिकॉर्ड को अक्षर पहले ही तोड़ चुके थे लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया है। टेस्ट मैच की पहली 7 पारियों में वह सर्वाधिक 5 बार 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उनसे पहले लक्ष्मण शिवरामकृष्णन और नरेंद्र हिरवानी ने 3 बार 3 विकेट लिए थे।एक साल में अक्षर पटेल ने 5 बार टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 विकेट लिए। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ चार्ली टर्नर हैं जिन्होंने 10 से कम पारियों में 6 बार 5 विकेट लिए थे। इसके बाद जो गेंदबाज हैं उनके नाम शेन शिलिंगवुड, रोडी हॉग और क्लेरी ग्रिमेंट होंगे।अक्षर पटेल ने 4 टेस्ट मैचों में 32 विकेट ले लिए हैं अगर वह अगली पारी में 5 और विकेट ले लेते हैं तो चार्ली टर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हसन अली भी इस साल में 5 बार 5 विकेट ले चुके हैं।दिलचस्प बात यह है कि हसन अली ने भी आज बांग्लाददेश के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं। अगर अगली पारी में अक्षर 5 विकेट लेते हैं और दूसरी पारी में हसन 5 विकेट नहीं ले पाते हैं तो अक्षर इस साल में टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट चटकाने के मामले में हसन अली से आगे हो जाएंगे।