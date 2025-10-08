अविजित ऑस्ट्रेलिया ने थमाई पाक को लगातार तीसरी हार, 107 रनों से रौंदा

Defending champions Australia show their resilience to overcome a shaky start against Pakistan #CWC25 #AUSvPAK : https://t.co/E8HnOrwq6Y pic.twitter.com/Oj31NwTrOV — ICC (@ICC) October 8, 2025

AUSvsPAK मध्य क्रम की बल्लेबाज बेथ मूनी (109) के शानदार शतक और उनकी अलाना किंग (नाबाद 51) के साथ नौंवें विकेट के लिए से 106 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को महिला विश्व कप मुकाबले में बुधवार को एकतरफा अंदाज में 107 रन से पीट दिया।ऑस्ट्रेलिया ने नाजुक हालात से उबरते हुए 50 ओवर में नौ विकेट पर 221 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया और फिर पाकिस्तान को 36.3 ओवर में 114 रन पर समेट दिया। बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में पांच अंकों के साथ अंक तालिका में चोटी पर पहुंच गयी है जबकि सबसे नीचे चल रही पाकिस्तान को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी में लड़खडा गयी और अपने विकेट गंवाती चली गयी।सिदरा अमीन ने एकतरफा संघर्ष करते हुए 52 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाये लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला। कप्तान फातिमा सना ने 12 गेंदों में दो चौकों के सहारे 11 रन बनाये।नशरा संधू ने संघर्ष करते हुए 41 गेंदों में 11 रन बनाये और रमीन शमीम के साथ नौंवें विकेट के लिए 25 रन जोड़े। अलाना किंग ने नशरा संधू को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। शमीम 64 गेंदों में 15 रन बनाकर आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुईं।ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 14 रन देकर तीन विकेट झटके। मेगन शट ने 25 रन देकर दो विकेट हासिल किये। एनाबेल सदरलैंड ने 15 रन पर दो विकेट लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उस समय सही साबित हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने दो विकेट 30 रन पर, चार विकेट 59 रन पर, सात विकेट 76 रन पर और आठ विकेट 115 रन पर गंवा दिए थे।लेकिन दूसरे छोर पर जम कर खेल रही मूनी ने मोर्चा संभाला और अलाना किंग के साथ पारी को आगे बढ़ाया। मूनी और किंग स्कोर को बढ़ाते-बढ़ाते 200 के पार ले गयीं। इस दौरान मूनी ने शतक और किंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मूनी ने एक रन लेकर शतक और किंग ने छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया।किंग ने फातिमा सना के पारी के 50वें ओवर में लगातार दो छक्के और मूनी ने दो चौके मारकर नौंवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की। मूनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुईं। लेकिन तब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा दिया था। मूनी ने 114 गेंदों पर 109 रन में 14 चौके लगाए। अलाना किंग 49 गेंदों में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू ने 37 रन पर तीन विकेट लिए जबकि फातिमा सना और रमीम शमीम को दो-दो विकेट मिले।आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कम नहीं आंक सकते। खासकर तब जब आपकी टीम में एक खास मूनी हो। उसने एक बार फिर ऐसा कर दिखाया है। अपनी टीम को 76/7 के स्कोर से उबारकर उसे 221 रनों के स्कोर तक पहुँचाया, जिसका बचाव किया जा सकता है। 109 रनों की इस पारी में शायद ही कोई गलती हुई हो। निश्चित रूप से इस प्रारूप की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक और यह विश्व कप के एक अहम मैच में आई है।ऑस्ट्रेलिया ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी से शुरुआत की, लेकिन इसके टूटने के बाद, नशरा संधू ने एक जाल बिछा दिया और उनके तीन विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया को 76/7 पर ला दिया।फिर मूनी ने पारी संभाली, उन्होंने किम गार्थ के साथ 39 रनों की धैर्यपूर्ण साझेदारी की और फिर अलाना किंग के साथ बड़ी साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 221 तक पहुंचाया। यह पारी पूरी तरह से मूनी के नाम रही, वह पूरी तरह से फोकस और एकाग्रता से गेंद को गैप में डाल रही थी और फिर जब पाकिस्तान ने गलती की तो बाउंड्री हासिल कर ली।