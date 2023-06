1983 विश्व विजेता टीम के कप्तान और खिलाड़ियों ने किया पहलवानों का समर्थन

अपनी चुटील और शानदार कमेंट्री के लिए मशहूर आकाश चोपड़ा ने अब क्रिकेट से इतर राजनीति पर भी ट्वीट करना शुरु कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के बाद उनका ट्वीट There are no free lunches in this world खासा वायरल हुआ था लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। इससे ट्विटर पर यह बात फैल रही है कि क्या आकाश चोपड़ा अब भाजपा के लिए कमेंट्री करने वाले हैं।