शेयर बाजार में तेजी, निवेशकों की संपत्ति 7.81 लाख करोड़ रुपए बढ़ी

Dispute between two groups of eunuchs in Ballia : बलिया जिले में 2 किन्नरों को चप्पल चाटने के लिए कथित रूप से बाध्य करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामले में 2 किन्नर आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।