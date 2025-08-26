Trump tariff से थर्राया शेयर बाजार, Sensex 849 अंक टूटकर 81,000 अंक से नीचे फिसला, Nifty में भी रही गिरावट

Share bazaar News: अमेरिका (US) के भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क (25 percent duty) लगाने पर एक मसौदा नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को शेयर बाजारों (stock markets) में चौतरफा बिकवाली हुई और प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) 849 अंक टूटकर 81,000 अंक से नीचे आ गया। इसके अलावा विदेशी कोषों की लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक रुझान ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) भी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत गिरकर 24,712.05 पर बंद हुआ।ALSO READ: Gold : सोना या शेयर बाजार, पिछले सालों में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

शेयर बाजारों में गिरावट रही : इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 प्रतिशत गिरकर 80,786.54 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 949.93 अंक या 1.16 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,685.98 अंक पर आ गया था। एनएसई निफ्टी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत गिरकर 24,712.05 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 278.15 अंक या 1.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,689.60 अंक पर आ गया था।

एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू करने के लिए एक मसौदा आदेश जारी किया है जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में की थी। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट नुकसान में रहे। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजार नुकसान में थे। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।ALSO READ: रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 67.78 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) सोमवार को बिकवाल रहे : वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.48 प्रतिशत गिरकर 67.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 2,466.24 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta