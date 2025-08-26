मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  Government to reduce GST, effect on shopkeepers in festive season
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (15:55 IST)

GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?

GST
GST news in hindi : मोदी सरकार ने जीएसटी दर घटाने के फैसले से कई वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कई प्रोडक्टस के सस्ते होने की उम्मीद है। इनमें वह प्रोडक्ट्स भी शामिल है जिन्हें लोग ऑफर्स के चलते त्योहारी सीजन में खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक त्योहार गणेश चतुर्थी हैं। इस दिन लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां, इलेक्ट्रानिक प्रोडक्स और गैजेट्स खरीदते हैं। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर लोगों में हर बार की तरह उत्साह नहीं दिख रहा है।
 
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से जीएसटी सुधार का ऐलान किया था और इसमें GST की दो दरें 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। ALSO READ: GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा
 
इससे आने वाले समय में कार, 32 इंच से ज्यादा बड़ी टीवी समेत कई वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। लोग भी अब सरकार के फैसले का इंतजार है। कहा जा रहा है कि केंद्र का लक्ष्य दशहरा-दिवाली त्योहार से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू करने का है। ऐसे में लोगों ने त्योहारी सीजन में महंगे आइटम्स खरीदनें का अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया है। 
 
गणेश चतुर्थी पर 52 इंच टीवी खरीदने की योजना बना रहे अकाउंटेंट अनिल जायसवाल ने फैसला किया है कि वह जीएसटी पर सरकार के फैसले के बाद ही टीवी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर इसे घटाकर 18 फीसदी किया जाता है तो उन्हें ऐसे ही 10 फीसदी फायदा हो जाएगा। साथ ही त्योहारी डिसकाउंट अलग से मिलेगा।
 
इसी तरह मकान बनाने का प्लान कर रहे सॉफ्टवेयर इंजिनियर रवि गुप्ता ने भी कुछ समय के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से सीमेंट के दाम काफी कम हो जाएंगे। 
edited by : Nrapendra Gupta 
क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी, क्‍या है निक्‍की को जिंदा जलाने का सच?

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी, क्‍या है निक्‍की को जिंदा जलाने का सच?ग्रेटर नोएडा का यह हाईप्रोफाइल कांड उलझ कर रह गया है। हालांकि इस पूरे कांड को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहन के जलने का वीडियो क्‍यों बना रही थी कंचन से लेकर उनके रील्‍स बनाने और ब्‍यूटी पार्लर चलाने तक कई तरह के सवाल इस हत्‍याकांड के आसपास उठ रहे हैं।

इंदौर में शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने की आत्महत्या, हनीट्रैप है सुसाइड की वजह, कौन है क्‍लब में मिली वो लड़की?

इंदौर में शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने की आत्महत्या, हनीट्रैप है सुसाइड की वजह, कौन है क्‍लब में मिली वो लड़की?इंदौर में जानेमाने शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर जान दे दी। मंगलवार की सुबह उनका शव घर पर मिला। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र ने जहर खाकर जान दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आत्महत्या के पीछे हनी ट्रैप की बात सामने आ रही है। पुलिस को भूपेंद्र के शव के पास से पांच पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। करीब 3 साल पहले क्‍लब में एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी

डोडा में बादल फटने से 4 की मौत, जम्मू कश्मीर में सभी नदियां खतरे के निशान के पार

डोडा में बादल फटने से 4 की मौत, जम्मू कश्मीर में सभी नदियां खतरे के निशान के पारJammu Kashmir cloud Burst : जम्मु कश्मीर के डोडा में बादल के फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

किस राजनेता ने की थी जगद्गुरू रामभद्राचार्य की आंखों के इलाज की पेशकश, जानिए क्यों ठुकराया प्रस्ताव

किस राजनेता ने की थी जगद्गुरू रामभद्राचार्य की आंखों के इलाज की पेशकश, जानिए क्यों ठुकराया प्रस्तावrambhadracharya podcast : जगद्गुरु रामभद्राचार्य, जो इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज पर दिए गए अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात बताई है। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनकी आँखों की रोशनी के इलाज की पेशकश कई बार की गई, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आइये जानते हैं इस विषय में विस्तार से :

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
